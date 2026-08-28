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Sanskrit School Students: संस्कृत विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकांसाठी ७०० रुपयांपर्यंत वार्षिक मदत; काय आहे अर्ज प्रक्रिया?

‘Apni Sarkar’ portal: इयत्ता पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना २५० ते ७०० रुपयांची मदत; 'आपणी सरकार' पोर्टलवरून करा ऑनलाईन अर्ज
sanskrit students textbooks scheme uttarakhand

sanskrit students textbooks scheme uttarakhand

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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संस्कृत शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्तराखंड सरकारकडून संस्कृत शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी पाठ्यपुस्तकांच्या खरेदीसाठी आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेअंतर्गत इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या पात्र विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वर्गानुसार दरवर्षी ठराविक रक्कम देण्यात येते. मंजूर झालेली रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केली जाते.

इयत्तेनुसार विद्यार्थ्यांना किती मदत मिळते?

विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक स्तरानुसार पाठ्यपुस्तकांसाठी दिल्या जाणाऱ्या मदतीची रक्कम वेगवेगळी आहे.

  • इयत्ता १ ली ते ५ वी: दरवर्षी २५० रुपये

  • इयत्ता ६ वी ते ८ वी: दरवर्षी ४०० रुपये

  • इयत्ता ९ वी ते १० वी: दरवर्षी ६०० रुपये

  • इयत्ता ११ वी ते १२ वी: दरवर्षी ७०० रुपये

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