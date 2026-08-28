Sanskrit School Students: संस्कृत विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकांसाठी ७०० रुपयांपर्यंत वार्षिक मदत; काय आहे अर्ज प्रक्रिया?

संस्कृत शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्तराखंड सरकारकडून संस्कृत शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी पाठ्यपुस्तकांच्या खरेदीसाठी आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेअंतर्गत इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या पात्र विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वर्गानुसार दरवर्षी ठराविक रक्कम देण्यात येते. मंजूर झालेली रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केली जाते.इयत्तेनुसार विद्यार्थ्यांना किती मदत मिळते?विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक स्तरानुसार पाठ्यपुस्तकांसाठी दिल्या जाणाऱ्या मदतीची रक्कम वेगवेगळी आहे.इयत्ता १ ली ते ५ वी: दरवर्षी २५० रुपयेइयत्ता ६ वी ते ८ वी: दरवर्षी ४०० रुपयेइयत्ता ९ वी ते १० वी: दरवर्षी ६०० रुपयेइयत्ता ११ वी ते १२ वी: दरवर्षी ७०० रुपये.कोणत्या विद्यार्थ्यांना मिळणार लाभ?उत्तराखंडमधील मान्यताप्राप्त संस्कृत शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेणारे विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र आहेत. योजनेचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांना संस्कृत शिक्षणासाठी आवश्यक पाठ्यपुस्तके उपलब्ध करून देणे आणि संस्कृत शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे हा आहे.आधार अन् बँक खात्याची माहिती आवश्यकयोजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्याचा आधार कार्ड तपशील आणि बँक खात्याची माहिती आवश्यक आहे. यासोबत शाळा किंवा विभागाकडून मागण्यात येणारी इतर शैक्षणिक कागदपत्रे सादर करावी लागू शकतात..'आपणी सरकार' पोर्टलवरून अर्जया योजनेसाठी उत्तराखंड सरकारच्या 'आपणी सरकार' पोर्टलवरून ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. अर्ज करताना विद्यार्थ्याची वैयक्तिक आणि शैक्षणिक माहिती भरावी लागते. त्यानंतर आवश्यक कागदपत्रे आणि बँक खात्याची माहिती सादर करावी लागते.अर्ज सादर झाल्यानंतर संबंधित संस्कृत शाळेचे मुख्याध्यापक अर्जाची तपासणी करून त्याची शिफारस करतात. त्यानंतर अर्ज जिल्हास्तरावर पाठवला जातो. संबंधित सहाय्यक संचालकांकडून कागदपत्रांची पडताळणी आणि मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पात्र विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात आर्थिक मदत थेट जमा केली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.