Uttarakhand: उत्तराखंडच्या विद्यार्थ्यांसाठी १ कोटींचा विज्ञान निधी; शाळांमध्ये AI, रोबोटिक्स आणि ड्रोनचे धडे

उत्तराखंड:विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन, संशोधन आणि नावीन्यपूर्ण कल्पनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्तराखंड सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी बागेश्वर जिल्ह्यातील मंडलसेरा येथे आयोजित पाचव्या सीमावर्ती डोंगराळ जिल्हा बाल विज्ञान महोत्सवाचे उद्घाटन केले. यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या वैज्ञानिक संशोधनाला चालना देण्यासाठी एक कोटी रुपयांच्या विशेष निधीची घोषणा केली..उत्तराखंड विज्ञान आणि तंत्रज्ञान परिषदेतर्फे (UCOST) आयोजित या दोन दिवसीय महोत्सवात राज्यातील सहा सीमावर्ती जिल्ह्यांमधील २४० बाल शास्त्रज्ञ सहभागी झाले आहेत. शालेय शिक्षणात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा विस्तार करण्यासाठी प्रत्येक विकासखंडात ‘लॅब ऑन व्हील्स’ सुरू करण्यासह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.सहा जिल्ह्यांतील २४० बाल शास्त्रज्ञांचा सहभाग९ ऑक्टोबर रोजी मंडलसेरा येथील विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेजमध्ये या महोत्सवाला सुरुवात झाली. चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उत्तरकाशी आणि पिथौरागढ या सहा जिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांनी आपल्या वैज्ञानिक कल्पना आणि प्रयोग सादर केले.ग्रामीण तसेच दुर्गम भागांतील विद्यार्थ्यांना संशोधनासाठी प्रोत्साहन मिळावे आणि त्यांच्या कल्पकतेला योग्य व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने एक कोटी रुपयांचा विशेष निधी जाहीर करण्यात आला.मुख्यमंत्री धामी यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत त्यांच्या वैज्ञानिक प्रकल्पांची पाहणी केली. माजी राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांचा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवून प्रश्न विचारण्याची वृत्ती जोपासावी आणि नव्या कल्पनांवर प्रयोग करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले. आजचे विद्यार्थीच २०४७ मध्ये विकसित भारत घडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील, असेही त्यांनी नमूद केले..प्रत्येक विकासखंडात ‘लॅब ऑन व्हील्स’दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांनाही प्रयोगशाळेतील सुविधा मिळाव्यात, यासाठी राज्यातील प्रत्येक विकासखंडात फिरती प्रयोगशाळा सुरू करण्याचा संकल्प मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष प्रयोगांद्वारे विज्ञान शिकण्याची संधी मिळू शकणार आहे.याशिवाय राज्यातील विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणिताशी संबंधित (STEM) प्रयोगशाळा कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी जोडण्याची योजना आहे. शाळांमध्ये रोबोटिक्स आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाचे शिक्षण सुरू करण्यावरही भर देण्यात येणार आहे.विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये विज्ञान आणि नावीन्य केंद्रे उभारण्याची योजनाही जाहीर करण्यात आली.उत्कृष्ट विज्ञान शिक्षकांचा सन्मानविद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाची आवड निर्माण करण्यासाठी आणि शिक्षण क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या शिक्षकांचा महोत्सवात गौरव करण्यात आला. कविता हरकोटिया, दीप चंद्र जोशी, हरिमोहन ऐठानी, संगम साह आणि ख्याली दत्त या शिक्षकांना सन्मानित करण्यात आले..मान्यवरांची उपस्थितीमहोत्सवाच्या उद्घाटनप्रसंगी बागेश्वरच्या आमदार पार्वती दास, कपकोटचे आमदार सुरेश गढिया, जिल्हा पंचायत अध्यक्षा शोभा आर्या, UCOSTचे महासंचालक प्रा. दुर्गेश पंत, जिल्हाधिकारी अपूर्वा पांडे आणि पोलीस अधीक्षक जितेंद्र मेहरा यांच्यासह लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी आणि शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.या महोत्सवाच्या माध्यमातून सीमावर्ती भागांतील विद्यार्थ्यांना विज्ञान, संशोधन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात पुढे जाण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.