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Uttarakhand: उत्तराखंडच्या विद्यार्थ्यांसाठी १ कोटींचा विज्ञान निधी; शाळांमध्ये AI, रोबोटिक्स आणि ड्रोनचे धडे

Uttarakhand Science Fund, AI Robotics, Student Innovation उपक्रमांतर्गत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी विद्यार्थ्यांच्या वैज्ञानिक संशोधनासाठी एक कोटी रुपयांचा विशेष निधी जाहीर केला.
Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami Announces a ₹1 Crore Science Fund to Promote Student Innovation

Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami Announces a ₹1 Crore Science Fund to Promote Student Innovation

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तराखंड:विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन, संशोधन आणि नावीन्यपूर्ण कल्पनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्तराखंड सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी बागेश्वर जिल्ह्यातील मंडलसेरा येथे आयोजित पाचव्या सीमावर्ती डोंगराळ जिल्हा बाल विज्ञान महोत्सवाचे उद्घाटन केले. यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या वैज्ञानिक संशोधनाला चालना देण्यासाठी एक कोटी रुपयांच्या विशेष निधीची घोषणा केली.

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