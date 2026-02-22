Uttarakhand Solar Energy: उत्तराखंडचा 'पॉवर'फुल धमाका! सौर ऊर्जेत ओलांडला १ गिगावॅटचा टप्पा; कसं मिळवलं यश ?

देवभूमी उत्तराखंडने सौर ऊर्जेच्या क्षेत्रात एक मोठी ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. राज्याने १ गिगावॅट म्हणजेच १००० मेगावॅटहून अधिक सौर ऊर्जा निर्मितीचा टप्पा पार केला असून, यामुळे उत्तराखंड आता देशातील महत्त्वाच्या 'ग्रीन एनर्जी' राज्यांच्या रांगेत जाऊन बसले आहे..मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी राज्याच्या या यशाबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, उत्तराखंडमध्ये आता एकूण १०२७.८७ मेगावॅट सौर ऊर्जेची निर्मिती होत आहे. मुख्यमंत्री धामी म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'आत्मनिर्भर भारत' आणि 'हरित ऊर्जा' या संकल्पनेमुळेच हे यश शक्य झाले आहे. आता सौर ऊर्जा केवळ एक प्रकल्प नसून ते उत्तराखंडमधील एक लोकचळवळ बनले आहे..CM Devendra Fadnavis : सौरऊर्जेतून वर्षअखेरपर्यंत विक्रमी वीजनिर्मिती.या ऐतिहासिक टप्प्यामुळे राज्यातील हजारो तरुणांना आणि स्थानिक उद्योजकांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. दुर्गम डोंगराळ भागात जिथे वीज पोहोचवणे कठीण होते, तिथे आता सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून प्रकाश पोहोचणार आहे..राज्यातील सौर ऊर्जेचा असा आहे लेखाजोखा:जमिनीवरील सौर प्रकल्प: सुमारे ३९७ मेगावॅटघरांच्या छतांवरील सौर पॅनेल (पीएम सूर्य घर): २४१ मेगावॅटमुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना: १३७ मेगावॅटसरकारी इमारती व इतर प्रकल्प: सुमारे ५२ मेगावॅटव्यावसायिक आणि औद्योगिक प्रकल्प: ११० मेगावॅट.Rajasthan: अक्षय ऊर्जेच्या क्षेत्रात राजस्थान देशात अव्वल; प्रधानमंत्री कुसुम योजनेअंतर्गत तीन हजार मेगावॉट सौरऊर्जा क्षमतानिर्मिती.या यशात उत्तराखंड नूतनीकरणक्षम ऊर्जा विकास यंत्रणेने (UREDA) मोलाची भूमिका बजावली आहे. घरगुती ग्राहकांपासून ते मोठ्या उद्योगांपर्यंत सर्वांना सौर ऊर्जेकडे वळवण्यासाठी सरकारने दिलेली सबसिडी आणि सोपी प्रक्रिया यामुळेच हे शक्य झाले आहे. यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण तर होईलच, पण राज्याची विजेची गरजही भागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.