Uttarakhand Solar Energy: उत्तराखंडचा 'पॉवर'फुल धमाका! सौर ऊर्जेत ओलांडला १ गिगावॅटचा टप्पा; कसं मिळवलं यश ?

Uttarakhand Achieves 1 GW Solar Power Milestone: उत्तराखंडने सौर ऊर्जेत १ गिगावॅट टप्पा पार करून ऐतिहासिक कामगिरी साधली. घरांच्या छतांवर, जमिनीवरील आणि औद्योगिक प्रकल्पांमधून १०२७ मेगावॅट ऊर्जेची निर्मिती सुरू.
देवभूमी उत्तराखंडने सौर ऊर्जेच्या क्षेत्रात एक मोठी ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. राज्याने १ गिगावॅट म्हणजेच १००० मेगावॅटहून अधिक सौर ऊर्जा निर्मितीचा टप्पा पार केला असून, यामुळे उत्तराखंड आता देशातील महत्त्वाच्या 'ग्रीन एनर्जी' राज्यांच्या रांगेत जाऊन बसले आहे.

