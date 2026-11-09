Uttarakhand Statehood Movement : ४२ आंदोलनकर्त्यांचे बलिदान, गोळीबाराच्या जखमा अन् १०० वर्षांचा संघर्ष; असा झाला उत्तराखंड राज्याचा जन्म!

डेहराडून : स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसाठी झालेला दीर्घ संघर्ष, ४२ आंदोलनकर्त्यांचे बलिदान आणि खटीमा, मसुरी तसेच मुझफ्फरनगरमधील रामपूर तिराहा येथे झालेल्या गोळीबाराच्या घटना... अशा अनेक संघर्षमय टप्प्यांनंतर ९ नोव्हेंबर २००० रोजी उत्तराखंड राज्याची निर्मिती झाली. तत्कालीन उत्तरांचल या नावाने अस्तित्वात आलेले हे देशाचे २८ वे राज्य होते. या राज्याच्या निर्मितीमागे जवळपास शंभर वर्षांचा सामाजिक आणि राजकीय संघर्ष होता.उत्तराखंडची निर्मिती ही केवळ प्रशासकीय पुनर्रचना नव्हती. डोंगराळ भागाच्या स्वतंत्र भौगोलिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक गरजा लक्षात घेऊन स्वतंत्र प्रशासन असावे, या मागणीतून ही चळवळ उभी राहिली. राज्य स्थापन होऊन २६ वर्षे झाली असली, तरी स्थलांतर, रोजगार, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारखे प्रश्न आजही कायम आहेत..१९१६ पासून स्वतंत्र राज्याच्या मागणीला सुरुवातउत्तराखंडमधील स्वतंत्र राज्याच्या मागणीची मुळे स्वातंत्र्यपूर्व काळात आढळतात. १९१६ मध्ये स्थापन झालेल्या कुमाऊँ परिषदेने डोंगराळ भागातील पाणी, जंगल, जमीन आणि शिक्षणाशी संबंधित प्रश्नांना संघटित स्वरूप दिले. स्थानिक लोकांच्या हक्कांसाठी सुरू झालेल्या या प्रयत्नांनी पुढील काळातील स्वतंत्र प्रशासनाच्या मागणीला दिशा दिली.१९३८ मध्ये श्रीनगर गढवाल येथे झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनात पंडित जवाहरलाल नेहरू उपस्थित होते. डोंगराळ भागाच्या स्वतंत्र गरजा आणि प्रशासकीय रचनेचा मुद्दा या काळात चर्चेत आला. १९४६ मध्ये हल्द्वानी येथे झालेल्या बैठकीतही स्वतंत्र डोंगराळ राज्याची मागणी मांडण्यात आली.स्वातंत्र्यानंतर कुमाऊँ आणि गढवाल हे उत्तर प्रदेशाचा भाग झाले. १ ऑगस्ट १९४९ रोजी टिहरी संस्थानाचे भारतात विलीनीकरण झाले. मात्र, डोंगराळ भागाच्या विकासासाठी स्वतंत्र राज्य असावे, ही मागणी कायम राहिली. १९५२ मध्ये कम्युनिस्ट नेते पी. सी. जोशी यांनीही स्वतंत्र डोंगराळ राज्याची मागणी केली. १९५३ च्या राज्य पुनर्रचना आयोगाने मात्र या मागणीला मान्यता दिली नाही.उत्तराखंड क्रांती दलाची स्थापना; इंद्रमणी बडोनींचे नेतृत्वस्वतंत्र राज्याच्या मागणीला संघटित राजकीय व्यासपीठ मिळवून देण्यात उत्तराखंड क्रांती दलाची महत्त्वाची भूमिका होती. २४ जुलै १९७९ रोजी मसुरी येथे डॉ. देवीदत्त पंत, बिपिन चंद्र त्रिपाठी, काशी सिंह ऐरी आणि इंद्रमणी बडोनी यांच्यासह अन्य नेत्यांनी या पक्षाची स्थापना केली.इंद्रमणी बडोनी यांना पुढे ‘उत्तराखंडचे गांधी’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले. त्यांनी गावोगावी जाऊन स्वतंत्र राज्याची गरज लोकांपर्यंत पोहोचवली. डोंगराळ भागातील प्रश्नांचे निराकरण स्थानिक परिस्थितीची जाण असलेल्या स्वतंत्र प्रशासनातूनच होऊ शकते, अशी भूमिका या चळवळीने मांडली.१९९४ मधील आंदोलनाला हिंसक वळण१९९४ हे उत्तराखंडच्या राज्यनिर्मितीच्या संघर्षातील निर्णायक वर्ष ठरले. उत्तर प्रदेश सरकारच्या आरक्षणविषयक निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर डोंगराळ भागातील विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले. पुढे या आंदोलनाला स्वतंत्र राज्याच्या मागणीची व्यापक जोड मिळाली. महिला, विद्यार्थी, कर्मचारी आणि सामान्य नागरिक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले.या आंदोलनादरम्यान खटीमा, मसुरी आणि रामपूर तिराहा येथे घडलेल्या घटनांनी संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले.खटीमा गोळीबार (१ सप्टेंबर १९९४) : खटीमा येथे स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्यांवर पोलिसांनी गोळीबार केला. या घटनेत अनेक आंदोलनकर्त्यांचा मृत्यू झाला.मसुरी गोळीबार (२ सप्टेंबर १९९४) : खटीमा येथील घटनेनंतर दुसऱ्याच दिवशी मसुरी येथेही पोलिसांनी गोळीबार केला. या घटनेत सहा आंदोलनकर्ते आणि एका पोलीस अधिकाऱ्याचा मृत्यू झाल्याचा उल्लेख केला जातो.रामपूर तिराहा घटना (२ ऑक्टोबर १९९४) : गांधी जयंतीच्या दिवशी दिल्ली येथे आंदोलनासाठी निघालेल्या उत्तराखंडमधील आंदोलनकर्त्यांना मुझफ्फरनगरजवळील रामपूर तिराहा येथे अडवण्यात आले. या वेळी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात अनेक आंदोलनकर्त्यांचा मृत्यू झाला. तसेच आंदोलनकर्त्या महिलांवरील लैंगिक अत्याचारांच्या आरोपांनी या घटनेला अधिक गंभीर स्वरूप प्राप्त झाले. या घटनेने देशभरातून संताप व्यक्त करण्यात आला आणि स्वतंत्र राज्याच्या मागणीला अधिक व्यापक पाठिंबा मिळाला.या संघर्षात एकूण ४२ आंदोलनकर्त्यांनी बलिदान दिल्याचे सांगितले जाते. त्यांच्या स्मृती उत्तराखंडच्या राज्यनिर्मितीच्या इतिहासाचा महत्त्वाचा भाग आहेत..संसदेत विधेयक मंजूर; ९ नोव्हेंबर २००० रोजी राज्याची स्थापनास्वतंत्र राज्याच्या मागणीला १९९० च्या दशकात राजकीय पातळीवरही पाठिंबा मिळू लागला. १५ ऑगस्ट १९९६ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी लाल किल्ल्यावरून स्वतंत्र उत्तराखंड राज्य स्थापन करण्याची घोषणा केली.त्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने राज्यनिर्मितीची प्रक्रिया पुढे नेली. १ ऑगस्ट २००० रोजी लोकसभेत उत्तर प्रदेश पुनर्रचना विधेयक मंजूर झाले. २५ ऑगस्ट २००० रोजी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले.अखेर ९ नोव्हेंबर २००० रोजी उत्तर प्रदेशातून वेगळे होऊन १३ जिल्ह्यांसह उत्तरांचल राज्य अस्तित्वात आले. डेहराडूनला तात्पुरती राजधानी करण्यात आली. २००७ मध्ये राज्याचे नाव बदलून अधिकृतपणे उत्तराखंड करण्यात आले..२६ वर्षांनंतरही स्थलांतर आणि विकासाची आव्हानेस्वतंत्र राज्याच्या निर्मितीनंतर उत्तराखंडमध्ये विकासाच्या अनेक योजना राबवण्यात आल्या. मात्र, डोंगराळ भागातील नागरिकांना अपेक्षित सुविधा मिळवून देण्याचे आव्हान अजूनही कायम आहे.डोंगराळ भागातून स्थलांतर : रोजगार, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांच्या अभावामुळे अनेक गावांमधून नागरिक शहरांकडे स्थलांतर करत आहेत. काही गावे जवळपास ओस पडल्याने त्यांना ‘घोस्ट व्हिलेज’ असे संबोधले जाते. स्थलांतर रोखणे हे राज्यासमोरील मोठे आव्हान आहे.गैरसैंणच्या राजधानीचा प्रश्न : स्वतंत्र राज्याच्या आंदोलनात गैरसैंणला राजधानी करण्याची मागणी महत्त्वाची होती. गैरसैंणला उन्हाळी राजधानीचा दर्जा देण्यात आला असला, तरी राज्याचा बहुतांश प्रशासकीय कारभार डेहराडूनमधूनच चालतो. त्यामुळे गैरसैंणला कायमस्वरूपी राजधानी करण्याची मागणी आजही चर्चेत आहे.पर्यावरण आणि आपत्ती व्यवस्थापन : हिमालयीन प्रदेश पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील आहे. वाढते बांधकाम, रस्ते आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांमुळे पर्यावरणीय समतोल राखण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. दरडी कोसळणे आणि अतिवृष्टीमुळे होणाऱ्या आपत्तींचा धोका लक्षात घेता शाश्वत विकासाची गरज अधोरेखित होत आहे.उत्तराखंडच्या निर्मितीसाठी अनेक पिढ्यांनी संघर्ष केला. आंदोलनकर्त्यांच्या बलिदानातून राज्य अस्तित्वात आले; मात्र डोंगराळ भागातील नागरिकांना रोजगार, शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, तसेच स्थलांतर रोखणे ही राज्याच्या पुढील वाटचालीतील महत्त्वाची उद्दिष्टे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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