Uttarakhand Budget: उत्तराखंडमध्ये ७,८४४ कोटींचा पुरवणी अर्थसंकल्प; पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक योजनांसाठी मोठी तरतूद

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी ७ हजार ८४४.१८ कोटी रुपयांचा पुरवणी अर्थसंकल्प जाहीर केला. गैरसैंण येथील भराडीसैंणमध्ये पत्रकार परिषदेत त्यांनी अर्थसंकल्पातील तरतुदींची माहिती दिली. राज्याला २०४७ पर्यंत विकसित, समृद्ध आणि आत्मनिर्भर बनवण्याच्या उद्दिष्टाने हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.या पुरवणी अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चासाठी ४ हजार १६४.३२ कोटी रुपये, तर महसुली खर्चासाठी ३ हजार ६७९.८६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधा, शेती, आरोग्य, शिक्षण, धार्मिक पर्यटन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासाला यात प्राधान्य देण्यात आले आहे.स्थानिक संस्थांच्या निधीत वाढसहाव्या राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा राज्याच्या कर महसुलातील वाटा १०.५ टक्क्यांवरून १२.५ टक्के करण्यात आला आहे. यासाठी ७२१ कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि नागरी भागातील विकासकामांसाठी स्थानिक संस्थांना अधिक निधी उपलब्ध होणार आहे..शेतकऱ्यांकडून भात आणि गहू खरेदी करण्यासाठी अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत १ हजार १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ५०० कोटी रुपये, जल जीवन मिशनसाठी ३०० कोटी रुपये आणि गैरसैंण पाणीपुरवठा धरण प्रकल्पासाठी १२२ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.कुंभमेळा आणि धार्मिक पर्यटनासाठी निधीआगामी दिव्य कुंभमेळ्याच्या आयोजनासाठी आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी २९० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नंदा राजजात यात्रा आणि हरिद्वार-गंगा कॉरिडॉरशी संबंधित कामांनाही विशेष निधी देण्याचे नियोजन आहे..आरोग्य आणि शिक्षणाला प्राधान्यआरोग्य क्षेत्रात अटल आयुष्मान योजनेसाठी १०० कोटी रुपये आणि राज्य कर्मचाऱ्यांच्या गोल्डन कार्ड योजनेसाठी १२५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पिथौरागढ आणि रुद्रपूर येथील वैद्यकीय महाविद्यालयांसह वैद्यकीय शिक्षणाच्या विकासासाठी १६० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.शालेय आणि उच्च शिक्षणात डिजिटल शिक्षणाचा विस्तार करण्यासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. याशिवाय मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना, क्रीडा विद्यापीठ, महिला क्रीडा महाविद्यालय, खेळाडूंचे प्रशिक्षण आणि शिष्यवृत्ती योजनांनाही निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. पोषण अभियान, भोजनमातांचे मानधन, शेतकरी निवृत्तीवेतन आणि बालकल्याण योजनांवरही भर देण्यात आला आहे..राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत वाढमुख्यमंत्री धामी यांनी राज्याच्या आर्थिक प्रगतीची आकडेवारीही सादर केली. त्यांच्या माहितीनुसार, उत्तराखंडचे सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन (जीएसडीपी) २०२२ मध्ये २.५५ लाख कोटी रुपये होते. ते २०२६-२७ मध्ये ३.८२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. दरडोई उत्पन्नातही १.९५ लाख रुपयांवरून २.७४ लाख रुपयांपर्यंत वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले.राज्यातील नोंदणीकृत स्टार्टअप्सची संख्या ७०२ वरून १ हजार ९७८ झाली आहे, तर सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांची (एमएसएमई) संख्या ६० हजारांवरून एक लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. नीती आयोगाच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या (एसडीजी) निर्देशांकात उत्तराखंडने ७९ गुणांसह देशात संयुक्तरीत्या प्रथम स्थान मिळविल्याचेही त्यांनी नमूद केले. डेहराडूनमध्ये सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क ऑफ इंडियाचे केंद्र सुरू झाल्याने माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रालाही चालना मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.आपत्ती व्यवस्थापन आणि सुरक्षित पायाभूत सुविधांवर भरअर्थसंकल्प तयार करताना विविध घटकांशी चर्चा करून लोकसहभागाला प्राधान्य दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि निधीचा योग्य वापर यावरही भर देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.जोशीमठसह भूस्खलनग्रस्त भागांचे सुरक्षित पुनर्वसन, आपत्तीचा सामना करू शकतील अशा पायाभूत सुविधा, सुरक्षित रस्ते आणि दुर्गम भागांतील हेलिकॉप्टर सेवांचा विस्तार यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचेही धामी यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.