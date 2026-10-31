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Uttarakhand Budget: उत्तराखंडमध्ये ७,८४४ कोटींचा पुरवणी अर्थसंकल्प; पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक योजनांसाठी मोठी तरतूद

Uttarakhand Budget Boosts Infrastructure and Social Welfare Spending: पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक योजनांसाठी उत्तराखंडचा ७,८४४ कोटींचा पुरवणी अर्थसंकल्प
Uttarakhand Supplementary Budget of 7844 Crore Provides for Infrastructure Projects and Important Social Welfare Programmes

Uttarakhand Supplementary Budget of 7844 Crore Provides for Infrastructure Projects and Important Social Welfare Programmes

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी ७ हजार ८४४.१८ कोटी रुपयांचा पुरवणी अर्थसंकल्प जाहीर केला. गैरसैंण येथील भराडीसैंणमध्ये पत्रकार परिषदेत त्यांनी अर्थसंकल्पातील तरतुदींची माहिती दिली. राज्याला २०४७ पर्यंत विकसित, समृद्ध आणि आत्मनिर्भर बनवण्याच्या उद्दिष्टाने हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

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