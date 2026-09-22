Tablet For Students: दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणार टॅबलेट! मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय, DBTद्वारे थेट खात्यात रक्कम

उत्तराखंड: उत्तराखंडमधील सरकारी शाळांमध्ये इयत्ता दहावी आणि बारावीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना टॅबलेट खरेदी करता यावा, यासाठी त्यांच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने निधी दिला जाणार आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी ‘मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन’ कार्यक्रमात ही घोषणा केली..मुख्यमंत्री कॅम्प कार्यालयातील ‘मुख्य सेवक सदन’ येथे झालेल्या या कार्यक्रमात राज्यभरातून निवडलेल्या १४० विद्यार्थ्यांशी धामी यांनी संवाद साधला. विद्यार्थ्यांनी उत्तराखंडच्या भविष्यासंदर्भात मांडलेल्या कल्पना, सूचना आणि दृष्टिकोन त्यांनी जाणून घेतला.टॅबलेटसाठी थेट आर्थिक मदतसरकारी शाळांमधील दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षणाशी जोडण्यासाठी टॅबलेट खरेदीची आर्थिक मदत DBTच्या माध्यमातून देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे टॅबलेट उपलब्ध करून देण्याऐवजी त्यासाठीची रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्याची पद्धत वापरली जाणार आहे.शिक्षण व्यवस्था भविष्यातील गरजांनुसार विकसित करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असल्याचे धामी यांनी सांगितले..२ लाख ६७ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांचा सहभाग‘मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन’ अभियानात राज्यातील २ लाख ६७ हजार ७४४ विद्यार्थ्यांनी निबंध, कल्पना आणि सूचना सादर केल्या. त्यातून निवडक १४० विद्यार्थ्यांशी कार्यक्रमात थेट संवाद साधण्यात आला. उत्कृष्ट आणि उपयुक्त कल्पना मांडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा यावेळी सन्मानही करण्यात आला.विद्यार्थ्यांनी शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, रस्ते व दळणवळण, वन आणि पर्यावरण, क्रीडा, स्थलांतर, स्वयंरोजगार, स्टार्टअप आणि ग्रामीण भागातील रोजगारनिर्मिती अशा विविध विषयांवर सूचना मांडल्या..विद्यार्थ्यांच्या सूचनांचा धोरणनिर्मितीत विचारविद्यार्थ्यांनी दिलेल्या उपयुक्त आणि व्यवहार्य सूचनांचा राज्य सरकारच्या योजना आणि धोरणनिर्मिती प्रक्रियेत समावेश करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे मुख्यमंत्री धामी यांनी सांगितले.कार्यक्रमात विविध विषयांवर उत्कृष्ट कल्पना मांडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा गौरव करण्यात आला. यामध्ये शिक्षण व युवा संधी, पर्यावरण व आपत्ती व्यवस्थापन, आरोग्य व सार्वजनिक सेवा, पर्वतीय भागातील स्थलांतर व रोजगार, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान व सुशासन, पर्यटन व स्थानिक अर्थव्यवस्था तसेच महिला व बालकल्याण या विषयांचा समावेश होता.या उपक्रमातून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजांसोबतच राज्याच्या विकासाशी संबंधित विविध प्रश्नांवर त्यांचे विचार जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.