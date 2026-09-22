देश

Tablet For Students: दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणार टॅबलेट! मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय, DBTद्वारे थेट खात्यात रक्कम

Tablet Funds for Class 10 and 12 Students: उत्तराखंडच्या सरकारी शाळांतील दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणार टॅबलेटसाठी निधी; मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामींचा निर्णय
Tablet For Students:

Tablet For Students:

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तराखंड: उत्तराखंडमधील सरकारी शाळांमध्ये इयत्ता दहावी आणि बारावीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना टॅबलेट खरेदी करता यावा, यासाठी त्यांच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने निधी दिला जाणार आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी ‘मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन’ कार्यक्रमात ही घोषणा केली.

Loading content, please wait...
Uttarakhand
student
tablet
schemes
Government
Marathi News Esakal
www.esakal.com