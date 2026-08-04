Uttarakhand Tourism: चारधाम, आदी कैलास अन् कैंची धाममध्ये नवे विक्रम; उत्तराखंड बनतोय आध्यात्मिक पर्यटनाचे केंद्र

उत्तराखंड सरकार राज्याला जागतिक दर्जाचे आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र बनवण्यासाठी विविध प्रकल्प राबवत आहे. कुमाऊँ विभागातील प्राचीन मंदिरांच्या विकासासाठी 'मानसखंड मंदिरमाला मिशन' सुरू करण्यात आले असून, रस्ते आणि पर्यटन सुविधांमध्ये झालेल्या सुधारणा याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे. २०२६ च्या जानेवारी ते जून या सहा महिन्यांत राज्यातील प्रमुख मंदिरांमध्ये भाविकांची संख्या विक्रमी वाढल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अहवालातून समोर आले आहे..प्रमुख मंदिरांमध्ये मोठी वाढयंदा अनेक प्रसिद्ध मंदिरांमध्ये भाविकांची संख्या गेल्या वर्षाच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.जागेश्वर धाम (अल्मोडा) येथे २०२५ मध्ये ६७,८७५ भाविक आले होते. यंदा ही संख्या वाढून १,७४,११९ वर पोहोचली.त्रियुगीनारायण मंदिर (रुद्रप्रयाग) येथे भाविकांची संख्या १.३६ लाखांवरून ३,४०,३८५ इतकी झाली.पूर्णागिरी धाम (चंपावत) येथे जूनअखेर २०,९१,७८८ भाविकांनी दर्शन घेतले.धारी देवी मंदिर (श्रीनगर) येथे ५,४२,६२६ भाविकांनी भेट दिली.कैंची धाम (नैनीताल) येथे पहिल्या सहा महिन्यांत २४,३४,५०७ भाविक दाखल झाले. त्यापैकी केवळ जून महिन्यातच ८.६६ लाखांहून अधिक भक्तांनी दर्शन घेतले..चारधाम आणि आदी कैलास यात्रेत नवे विक्रमयंदाच्या चारधाम यात्रेलाही अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला आहे.यात्रेच्या पहिल्या १०५ दिवसांत ४५,८४,३७५ भाविकांनी चारधामचे दर्शन घेतले.यमुनोत्री धाम येथे २ ऑगस्टपर्यंत ६,५४,९५८ भाविकांनी भेट देत आतापर्यंतचा विक्रम नोंदवला.बद्रीनाथ धाम येथे पहिल्या १०० दिवसांत १५,५२,०२१ भाविकांनी दर्शन घेतले, जे गेल्या वर्षापेक्षा सुमारे ३.११ लाखांनी अधिक आहे.आदी कैलास (पिथोरागढ) येथे २०२६ च्या मे आणि जून या दोन महिन्यांतच ५२,४४१ भाविकांनी दर्शन घेतले. काही वर्षांपूर्वी येथे वर्षभरात दोन हजारांपेक्षाही कमी भाविक येत होते..Dr D Y Patil Passed Away : पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांचे निधन; शिक्षण क्षेत्रात शोककळा.ऋषिकेश परिसरालाही मोठी पसंतीधार्मिक स्थळांसोबतच ऋषिकेशजवळील मुनी की रेती, तपोवन आणि शिवपुरी या भागांमध्येही पर्यटकांची मोठी गर्दी होत आहे. वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत या परिसरात १५,९७,४३९ पर्यटकांनी भेट दिली.राज्यातील रस्ते, पायाभूत सुविधा आणि धार्मिक पर्यटन प्रकल्पांमुळे उत्तराखंडमध्ये देश-विदेशातून भाविक आणि पर्यटक मोठ्या संख्येने येत आहेत. यामुळे धार्मिक पर्यटनासोबत स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही मोठी चालना मिळत असल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.