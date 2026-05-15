Uttarakhand: ट्रेकर्ससाठी गुड न्यूज! हिमालयातील जुन्या झोपड्या आता होणार 'लक्झरी इको-हट्स'; मिळणार हजारो तरुणांना रोजगार!

उत्तराखंड : उत्तराखंडच्या निसर्गरम्य डोंगररांगांमध्ये ट्रेकिंगसाठी जाणाऱ्या पर्यकांसाठी आता एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने पर्यटन आणि वन विभागाच्या मदतीने एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला असून, त्याअंतर्गत ट्रेकिंग मार्गांवर असलेल्या पारंपारिक 'छानी' (हंगामी झोपड्या) आता आधुनिक 'इको-हट्स'मध्ये रूपांतरित केल्या जाणार आहेत. .हिमालयातील नैसर्गिक सौंदर्याला धक्का न लावता शाश्वत पर्यटनाला चालना देणे आणि स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात पौडी गढवालमधील दुधातोली-बिन्सर परिसर आणि डेहराडून जिल्ह्यातील जौनसार भागातील झुलका दांडा ट्रेकची निवड करण्यात आली आहे. या ठिकाणी पर्यटकांच्या सोयीसाठी बायो-टॉयलेट्स, पाण्याचे शुद्धीकरण करणारे प्रकल्प आणि कचरा व्यवस्थापनाची आधुनिक यंत्रणा बसवली जाईल. यामुळे जंगलातील आणि डोंगरांवरील पर्यावरणाचे रक्षण होईल आणि पर्यटकांना स्वच्छ व सुरक्षित निवारा मिळेल..पर्यटन सचिव धीरज गर्ब्याल यांनी याबद्दल अधिक माहिती देताना सांगितले की, या इको-हट्सचे संचलन स्थानिक प्रशिक्षित तरुण गटांमार्फत केले जाणार आहे. यामुळे डोंगराळ भागातील तरुणांना गावाकडेच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि रोजगारासाठी होणारे शहरांकडे स्थलांतर थांबवण्यास मदत होईल..तसेच, या उपक्रमामुळे पर्यटनातून मिळणाऱ्या महसुलाचा मोठा हिस्सा थेट ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत जमा होईल.हिमालयीन संस्कृतीत 'छानी' किंवा 'खर्क' यांना अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. दगड, लाकूड आणि गवताचा वापर करून बनवलेल्या या तात्पुरत्या वास्तूंचा वापर ग्रामीण कुटुंबे एप्रिल ते ऑक्टोबर या काळात पशुपालनासाठी करत असत..आता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या संकल्पनेतून या वारशाचे जतन करत त्यांचे रूपांतर आधुनिक होमस्टेमध्ये केले जाणार आहे. हा पथदर्शी प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर संपूर्ण राज्यातील ट्रेकिंग मार्गांवर असे इको-हट्स उभारले जातील, ज्यामुळे उत्तराखंडच्या इको-टुरिझम अर्थव्यवस्थेला एक नवी दिशा मिळेल.