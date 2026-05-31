Uttarakhand Jewellery: मॉडर्न नववधूंची पहिली पसंती! हिमालयाच्या कुशीतील 'या' ५ पारंपरिक दागिन्यांपुढे सोन्याचे हारही फिके!

भारतातील प्रत्येक राज्याची स्वतःची एक विशिष्ट संस्कृती, पेहराव आणि आभूषणे असतात, ज्यांना स्वतःची धार्मिक आणि सामाजिक मान्यता असते. याच धर्तीवर देवभूमि उत्तराखंडमध्ये देखील सुवासिक आणि सुहागन महिलांच्या पारंपरिक दागिन्यांची (Pahari Jewellery) एक वेगळीच ओळख आहे..उत्तराखंडमधील महिला सण-उत्सव, लग्नकार्य आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये अत्यंत अभिमानाने काही खास दागिने परिधान करतात. यामध्ये गुलबंद, हंसुली, टिहरी आणि कुमाऊँ नथ, बुलाक आणि पौची यांसारख्या पारंपरिक आभूषणांचा समावेश होतो..आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, आजच्या आधुनिक युगातही या दागिन्यांची क्रेझ कमी झालेली नाही, उलट उत्तराखंडबाहेरील राज्यांमधील मॉडर्न नववधूंनाही ही पहाडी ज्वेलरी भुरळ घालत आहे..टिहरी राजघराण्याशी जोडलेला 'नथ'चा इतिहासउत्तराखंडच्या पारंपरिक आभूषणांचा व्यवसाय करणाऱ्या आणि टिहरी (Tehri) जिल्ह्यात एक प्रसिद्ध 'पहाडी स्टोअर' चालवणाऱ्या प्रमिला यांनी या दागिन्यांचा रंजक इतिहास सांगितला. त्यांच्या मते, उत्तराखंडची शान असलेल्या मोठ्या गोलाकार 'नथ'चा इतिहास थेट ऐतिहासिक टिहरी राजघराण्याशी जोडलेला आहे.प्राचीन काळी राजघराण्यातील उच्चकुलीन आणि राण्या-महाराण्या अशा प्रकारची भव्य नथ परिधान करत असत. राजघराण्यातून सुरू झालेली ही राजेशाही परंपरा पुढे लोकसंस्कृतीचा एक मुख्य भाग बनली आणि आज ती गढवाल, कुमाऊँ तसेच शेजारच्या हिमाचल प्रदेशातही तितक्याच आवडीने परिधान केली जाते..उत्तराखंडच्या ५ प्रमुख दागिन्यांची वैशिष्ट्येपहाडी संस्कृतीत खालील ५ दागिन्यांना महिलांच्या आयुष्यात अत्यंत मानाचे स्थान आहे:१. गुलबंद (Gulaband): हा उत्तराखंडमधील सर्वात प्रतिष्ठित आणि लोकप्रिय दागिना मानला जातो. हा गळ्याभोवती घट्ट बसणारा एक पारंपारिक हार (Choker) आहे, जो लाल किंवा मखमली कापडाच्या रुंद पट्टीवर सोने, चांदी किंवा धातूचे छोटे-छोटे चौकोनी किंवा गोल तुकडे जडून तयार केला जातो.२. हंसुली (Hansuli): हा मानेच्या चारही बाजूंनी कसलेला, गोल आणि वजनाने जड असणारा चांदीचा हार असतो. याची रचना दिसायला अत्यंत साधी आणि सोपी असली, तरी गढवाल क्षेत्रात याला सुहागाचे मोठे प्रतीक मानले जाते.३. बुलाक (Bulak): हा नाकात घातला जाणारा एक वैशिष्ट्यपूर्ण दागिना आहे, जो नाकपुड्यांच्या मधोमध खालच्या बाजूला लटकवला जातो. यावर अत्यंत बारीक आणि सुंदर नक्षीकाम केलेले असते.४. नथुली (Nathuli): उत्तराखंडची खरी ओळख म्हणजे ही मोठी, गोलाकार आणि कलात्मक नथ होय. सोने, कुंदन, मोती आणि मौल्यवान रंगीत खड्यांचा वापर करून ही नथ बनवली जाते. लग्नाच्या वेळी वधूला तिच्या माहेरकडून ही नथ 'उपहार' (भेट) म्हणून दिली जाते, ज्याच्याशी मुलीच्या अनेक सुखद आठवणी जोडलेल्या असतात.५. पौची (Pauchi): हा हातात मनगटावर बांधला जाणारा एक जड चांदीचा किंवा सोन्याचा कड्यासारखा प्रकार असतो, ज्यावर लहान-लहान घुंगरू किंवा मण्यांची सुंदर रचना असते..आधुनिक युगातही 'पहाडी लुक' जोरातआज बाजारामध्ये पाश्चात्य आणि आधुनिक डिझाईन्सचे हजारो दागिने उपलब्ध असले, तरी लग्नसराईमध्ये पारंपरिक 'पहाडी लुक' मिळवण्यासाठी तरुणी या दागिन्यांनाच पहिली पसंती देत आहेत. सणासुदीच्या दिवसांत या दागिन्यांमुळे महिलांचे सौंदर्य अधिक खुलून दिसते.आज देखील लग्नसराईच्या हंगामात उत्तराखंडमधील स्थानिक सराफा बाजारात आणि ऑनलाईन स्टोअर्समध्ये या पारंपरिक कुंदन आणि मोत्यांच्या नथुलीला व गुलबंदला देशभरातून मोठ्या प्रमाणावर ऑर्डर मिळत आहेत.