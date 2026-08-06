Uttarakhand Travel: Uttarakhand 'व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स' ट्रेकिंगसाठी खुली; ब्रिटिश पर्वतारोहकांनी कसा लावला होता 'हिमालयीन नंदनवनाचा' शोध?

चमोली जिल्ह्यातील 'व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स' म्हणजेच फुलांची दरी पावसाळ्यात रंगीबेरंगी फुलांनी बहरून जाते. समुद्रसपाटीपासून सुमारे ३,६०० मीटर उंचीवर असलेली ही दरी निसर्गप्रेमी आणि ट्रेकिंगची आवड असलेल्या पर्यटकांसाठी खास आकर्षण आहे. जुलै ते सप्टेंबर या काळात येथे हजारो पर्यटक भेट देतात..रस्ता चुकल्याने लागला शोध१९३१ मध्ये ब्रिटिश पर्वतारोहक फ्रँक एस. स्मायथ आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना हिमालयीन मोहिमेदरम्यान रस्ता चुकला. त्यावेळी त्यांना ही सुंदर दरी दिसली. फुलांनी बहरलेले हे निसर्गसौंदर्य पाहून त्यांनी या ठिकाणाला 'व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स' हे नाव दिले. पुढे या भागाला राष्ट्रीय उद्यानाचा आणि युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा मिळाला..६०० हून अधिक फुलांच्या प्रजातीया दरीत ऑर्किड, पॉपी, प्रिम्युला, डेझी, झेंडू आणि ॲनेमोनसह ६०० हून अधिक प्रकारची फुले आढळतात. याशिवाय हिम बिबट्या, हिमालयीन काळवीट, लाल कोल्हा, हिमालयीन मोनाल आणि विविध प्रकारची फुलपाखरेही येथे पाहायला मिळतात..ट्रेक कसा करायचा?फुलांच्या दरीपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रथम गोविंदघाट गाठावे लागते. तेथून सुमारे १३ किलोमीटर पायी चालत घांगरिया गावात पोहोचावे लागते. घांगरिया हे या ट्रेकमधील शेवटचे गाव आहे. येथून आणखी ४ किलोमीटर अंतरावर 'व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स' सुरू होते.पर्यटकांना दरीत रात्री मुक्काम करता येत नाही. सर्वांना सायंकाळी ५ वाजण्यापूर्वी घांगरियाला परतणे बंधनकारक आहे..कसे पोहोचाल?डेहराडूनमधील जॉली ग्रांट विमानतळ हे सर्वात जवळचे विमानतळ आहे. तर ऋषिकेश हे जवळचे रेल्वे स्थानक आहे. तेथून बस किंवा टॅक्सीने गोविंदघाटपर्यंत जाता येते. जवळच हेमकुंड साहिब, जोशीमठ आणि माना गाव ही प्रसिद्ध पर्यटनस्थळे असल्यामुळे पर्यटक या ठिकाणांनाही भेट देतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.