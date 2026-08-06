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Uttarakhand Travel: Uttarakhand 'व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स' ट्रेकिंगसाठी खुली; ब्रिटिश पर्वतारोहकांनी कसा लावला होता 'हिमालयीन नंदनवनाचा' शोध?

Valley of Flowers Opens for Trekking: पावसाळ्यात रंगीबेरंगी फुलांनी नटलेली चमोलीतील ही दरी आता पुन्हा पर्यटकांसाठी खुली; ३,६०० मीटर उंचीवरील या युनेस्को वारसा स्थळाचा ट्रेकिंग मार्ग जुलै ते सप्टेंबर पर्यंत निसर्गप्रेमींसाठी स्वर्ग ठरतो
Uttarakhand Valley of Flowers Trek Begins Explore the Story Behind the Discovery of the Himalayan Floral Wonderland

Uttarakhand Valley of Flowers Trek Begins Explore the Story Behind the Discovery of the Himalayan Floral Wonderland

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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चमोली जिल्ह्यातील 'व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स' म्हणजेच फुलांची दरी पावसाळ्यात रंगीबेरंगी फुलांनी बहरून जाते. समुद्रसपाटीपासून सुमारे ३,६०० मीटर उंचीवर असलेली ही दरी निसर्गप्रेमी आणि ट्रेकिंगची आवड असलेल्या पर्यटकांसाठी खास आकर्षण आहे. जुलै ते सप्टेंबर या काळात येथे हजारो पर्यटक भेट देतात.

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