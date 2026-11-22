उत्तराखंड: उत्तराखंडच्या डोंगराळ आणि दुर्गम भागांमध्ये काम करणाऱ्या मजुरांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ‘व्हीबी-जी राम जी’ (VB-G RAM G) योजनेअंतर्गत मोबाइल नेटवर्क नसलेल्या किंवा इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी अत्यंत कमकुवत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये मजुरांची मॅन्युअल हजेरी नोंदवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ग्रामविकास मंत्री भरत चौधरी यांनी या निर्णयाची माहिती दिली.नेटवर्क उपलब्ध नसल्यामुळे मोबाइल अॅपवर हजेरी नोंदवताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन सरकारने संबंधित क्षेत्रांना ‘डार्क झोन’ आणि कनेक्टिव्हिटीविहीन क्षेत्र म्हणून निश्चित केले आहे. अशा भागांमध्ये ऑफलाइन हजेरी नोंदवण्याचे अधिकृत आदेश जारी करण्यात आले आहेत..नेटवर्कअभावी मजुरांचे वेतन अडकण्याची भीतीनव्या रोजगार योजनेत मोबाइल अॅपद्वारे ऑनलाइन हजेरी नोंदवणे अनिवार्य करण्यात आल्यामुळे उत्तराखंडच्या पर्वतीय भागातील मजुरांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. अनेक गावांमध्ये मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नसल्याने किंवा इंटरनेट सेवा वारंवार खंडित होत असल्याने कामाची उपस्थिती नोंदवण्यात अडथळे येत होते. त्यामुळे मजुरांचे वेतन अडकण्याची भीती निर्माण झाली होती.या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील ग्रामप्रमुखांनी मागील महिन्यात देहरादूनमध्ये आंदोलन केले होते. दुर्गम भागातील भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन जुन्या पद्धतीने नोंदवहीत हजेरी घेण्याची मागणी त्यांनी केली होती. त्यानंतर सरकारने संबंधित भागांमध्ये मॅन्युअल हजेरीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला..व्हीबी-जी राम जी’ योजना नेमकी काय?‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ म्हणजेच व्हीबी-जी राम जी योजना १ जुलै २०२६ पासून मनरेगाच्या जागी लागू करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला आर्थिक वर्षात १२५ दिवसांच्या मजुरीच्या रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे.योजनेत पारदर्शकता आणि कामाचे निरीक्षण करण्यासाठी बायोमेट्रिक पडताळणी, मोबाइल अॅप आणि ऑनलाइन हजेरी प्रणालीचा वापर केला जातो. मात्र, दुर्गम भागांतील नेटवर्कची समस्या लक्षात घेऊन पर्यायी हजेरी व्यवस्थेला मान्यता देण्यात आली आहे..तांत्रिक अडचणींमुळे मजुरांचे नुकसान होणार नाहीनेटवर्क नसलेल्या भागांत मॅन्युअल हजेरीची परवानगी मिळाल्यामुळे मजुरांना कामाच्या उपस्थितीची नोंद करण्यासाठी मोबाइल नेटवर्कवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. तांत्रिक अडचणींमुळे रोजगार आणि मजुरीच्या प्रक्रियेत अडथळे येऊ नयेत, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.उत्तराखंडसारख्या डोंगराळ राज्यात भौगोलिक परिस्थिती आणि डिजिटल सुविधांमधील मर्यादा लक्षात घेऊन प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय ग्रामीण मजुरांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.नेटवर्क नसलेल्या भागांत मॅन्युअल हजेरीची परवानगी मिळाल्यामुळे मजुरांना कामाच्या उपस्थितीची नोंद करण्यासाठी मोबाइल नेटवर्कवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. तांत्रिक अडचणींमुळे रोजगार आणि मजुरीच्या प्रक्रियेत अडथळे येऊ नयेत, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.उत्तराखंडसारख्या डोंगराळ राज्यात भौगोलिक परिस्थिती आणि डिजिटल सुविधांमधील मर्यादा लक्षात घेऊन प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय ग्रामीण मजुरांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.