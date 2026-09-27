Uttarakhand: बद्रीनाथमध्ये हंगामातील पहिला स्नोफॉल; आदि कैलाश यात्रा रोखली, दरडी कोसळल्याने रस्ते ठप्प

उत्तराखंडच्या सीमावर्ती पिथौरागढ जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस आणि उच्च हिमालयातील बर्फवृष्टीमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. व्यास खोऱ्यातील आदि कैलाश आणि ओम पर्वत परिसरासह नाभीढांग, गुंजी आणि कुटी या उंचावरील गावांमध्ये हंगामातील पहिली बर्फवृष्टी झाली आहे. खराब हवामान आणि संभाव्य भूस्खलनाचा धोका लक्षात घेऊन प्रशासनाने आदि कैलाश यात्रा तात्पुरती स्थगित केली असून धारचुला प्रशासनाने नवीन इनर लाईन परमिट (ILP) जारी करणे थांबवले आहे..सुमारे १० हजार ते १४ हजार फूट उंचीवर असलेल्या या भागात बर्फवृष्टीसह पावसाचा जोर कायम आहे. कुमाऊं मंडल विकास निगमच्या माहितीनुसार, सुमारे १४ हजार फूट उंचीवरील नाभीढांग तसेच गुंजी आणि कुटी परिसरात बर्फवृष्टी झाली आहे. कुटी गावाची उंची सुमारे १२,३०३ फूट आहे.आदि कैलाश आणि ओम पर्वताच्या शिखरांवर बर्फाचे थर साचल्याने परिसरातील तापमान मोठ्या प्रमाणात घसरले आहे. धारचुला शहरासह जिल्ह्याच्या सखल भागातही संततधार पाऊस सुरू आहे..आदि कैलाश यात्रेसाठी परमिट देणे बंदप्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून धारचुलाचे उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM) आशिष जोशी यांनी शनिवारसाठी नवीन इनर लाईन परमिट जारी करणे तात्पुरते बंद केले आहे. २० ते २५ सप्टेंबरदरम्यान आदि कैलाश यात्रेसाठी २,७८३ परमिट जारी करण्यात आले होते. मात्र, सध्याची हवामान परिस्थिती लक्षात घेता पुढील प्रवासाला तात्पुरती मर्यादा घालण्यात आली आहे.अतिवृष्टी आणि संभाव्य भूस्खलनाचा धोका लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील सर्व शाळांनाही शनिवारी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे..भूस्खलनामुळे ११ महत्त्वाचे रस्ते बंदमुसळधार पावसामुळे जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी दरडी कोसळल्या आहेत. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी भूपेंद्र महर यांच्या माहितीनुसार, ११ प्रमुख मोटारमार्ग वाहतुकीसाठी बंद झाले आहेत.यामध्ये घाट-पिथौरागढ, धारचुला-तवाघाट, तवाघाट-गुंजी, ड्योरा-बारमू, देविचौना-जमतडी, बडाबे-तोली शिलिंगिया, सोबला-उमचिया, एलागाड-जुम्मा, घापाबँड-बुई पातों, देविसौना-गराली कूटा आणि कंज्योती-नारायण आश्रम या मार्गांचा समावेश आहे..रस्ते वाहतुकीसाठी खुले करण्यासाठी प्रशासनाने जेसीबी आणि इतर यंत्रसामग्री तैनात केली आहे. मार्गावरील अडथळे दूर करण्याचे काम सुरू असून आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेला सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..बद्रीनाथ आणि हेमकुंड साहिबमध्येही बर्फवृष्टीदरम्यान, चमोली जिल्ह्यातील उच्च हिमालयीन भागातही हवामान बदलले आहे. बद्रीनाथ धामच्या आसपासच्या उंच पर्वतरांगांवर तसेच हेमकुंड साहिब परिसरात नव्याने बर्फवृष्टी झाली आहे. चमोलीच्या सखल भागात सकाळपासून पावसाची संततधार सुरू आहे.बर्फवृष्टीमुळे पर्वतरांगांवर धुके पसरले असून परिसराचे रुपडे पूर्णपणे बदलले आहे. मात्र, उपलब्ध माहितीनुसार बद्रीनाथ धाम आणि हेमकुंड साहिब येथील यात्रा सध्या सुरळीत सुरू आहे. हवामानातील बदलामुळे दोन्ही तीर्थक्षेत्रांमध्ये थंडीचा कडाका वाढला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.