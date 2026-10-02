Uttarakhand: वन्यजीवांच्या सुरक्षित हालचालीसाठी नवे कॉरिडॉर; वन्यजीव सप्ताहात इको-टुरिझमचा महामंत्र

उत्तराखंड; उत्तराखंडमध्ये वन्यजीव सप्ताह २०२६ ला गुरुवारी (१ ऑक्टोबर) सुरुवात झाली. डेहराडूनमधील वन संशोधन संस्थेच्या (FRI) परिसरात झालेल्या राज्यस्तरीय कार्यक्रमात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी वन्यजीव संवर्धन, मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करणे आणि इको-टुरिझमला चालना देण्यावर भर दिला. यावेळी वन्यजीव संघर्षाच्या प्रसंगी धाडस दाखवून स्वतःचा तसेच इतरांचा जीव वाचवणाऱ्या १८ जणांचा सन्मान करण्यात आला.
१८ शूरवीरांना रु. ५१ हजारांचा सन्मान
मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या प्रसंगी धैर्य दाखवणाऱ्या १८ नागरिकांना मुख्यमंत्री धामी यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले. या सर्वांना प्रत्येकी रु. ५१ हजारांची सन्मानराशी देण्याची घोषणा करण्यात आली. भविष्यात अशा प्रसंगी धाडस दाखवणाऱ्या व्यक्तींनाही ही रक्कम देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
कार्यक्रमात वन्यजीव विषयावरील निबंध स्पर्धेत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचाही सन्मान करण्यात आला. वन्यजीव फोटोग्राफीवरील प्रदर्शन आणि विविध माहितीपर स्टॉल्सचे मुख्यमंत्र्यांनी अवलोकन केले.
इको-टुरिझमसोबत वन्यजीवांच्या अधिवासावर भर
मुख्यमंत्री धामी यांनी राज्यातील विकास प्रकल्पांसोबत वन्यजीवांच्या सुरक्षिततेचाही विचार करण्यावर भर दिला. वन्यजीवांचे अधिवास सुरक्षित राहावेत आणि त्यांच्या नैसर्गिक हालचालींचे मार्ग खुले राहावेत, यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एका नव्या पर्यटनस्थळाची ओळख करून, तेथील नैसर्गिक सौंदर्य जपून पर्यटकांसाठी सुविधा विकसित करण्याची सूचनाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना केली.
वन्यजीवांसाठी नवे कॉरिडॉर
वनमंत्री सुबोध उनियाल यांनी वन्यजीवांच्या सुरक्षित हालचालीसाठी कॉरिडॉर विकसित करण्याच्या कामावर भर दिला. मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी अनेक कॉरिडॉरच्या निर्मितीचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. वन्यजीवांचे अधिवास आणि त्यांच्या नैसर्गिक हालचालींचे मार्ग सुरक्षित ठेवणे हा यामागचा उद्देश आहे.
यंदाच्या वन्यजीव सप्ताहाची थीम ‘जुड़े आवास – वन्य जीवन का विकास’ अशी ठेवण्यात आली आहे. वन्यजीव संरक्षण ही सामूहिक जबाबदारी असल्याचेही वनमंत्र्यांनी नमूद केले.
रामनगरमध्ये वाघ, हत्ती अन् बिबट्याच्या वेशात चिमुकले
वन्यजीव सप्ताहानिमित्त रामनगरमध्येही जनजागृतीचे विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले. कॉर्बेट परिसरात सायकल रॅलीसह जनजागृती उपक्रमांना सुरुवात झाली.
दरम्यान, रामनगरमध्ये वाइल्डलाइफ आर्ट गॅलरीच्या माध्यमातून काढण्यात आलेल्या जनजागृती रॅलीत विविध शाळांमधील विद्यार्थी सहभागी झाले. विद्यार्थ्यांनी वाघ, बिबट्या, हत्ती, पक्षी, फुले आणि निसर्गाशी संबंधित विविध पात्रांची वेशभूषा केली होती. हातात पर्यावरण आणि वन्यजीव संवर्धनाचे संदेश असलेले फलक घेऊन विद्यार्थ्यांनी शहरातून फेरी काढली.
वन आणि वन्यजीवांचे संरक्षण केवळ निसर्गासाठीच नव्हे, तर मानवी जीवनासाठीही महत्त्वाचे आहे, असा संदेश या उपक्रमातून देण्यात आला. रामनगर आणि कॉर्बेट परिसरात १ ते ७ ऑक्टोबरदरम्यान वन्यजीव सप्ताहाच्या निमित्ताने जनजागृती, शालेय उपक्रम, स्वच्छता मोहिमा, चर्चासत्रे आणि निसर्गविषयक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
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