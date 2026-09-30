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Uttarakhand: स्कूटी चालवून महिला कमावताहेत २० हजार रुपये! फ्लिपकार्ट, मिंत्रा ते ब्लिंकिट-स्विगीमध्ये संधी

Uttarakhand Women, Delivery Jobs, E-Commerce. उत्तराखंडमधील बागेश्वर जिल्ह्यात अनेक महिला स्कूटी आणि दुचाकीवरून घरपोच डिलिव्हरीचे काम करत आहेत. ई-कॉमर्स आणि क्विक कॉमर्सच्या विस्तारामुळे महिलांना आर्थिक स्वावलंबनाची नवी संधी मिळत आहे.
scooty women delivery i

scooty women delivery i

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तराखंड :उत्तराखंडमधील डोंगराळ भागात रोजगाराच्या मर्यादित संधी आणि स्थलांतराचे आव्हान कायम आहे. मात्र, ई-कॉमर्स आणि क्विक कॉमर्सच्या वाढत्या विस्तारामुळे या भागातील महिलांसाठी रोजगाराचे एक नवे क्षेत्र खुले झाले आहे. बागेश्वर जिल्ह्यातील अनेक महिला आता स्कूटी किंवा दुचाकीवरून घरपोच डिलिव्हरीचे काम करत असून, त्यातून त्यांना आर्थिक स्वावलंबनाची नवी संधी मिळत आहे.

ऑनलाईन खरेदी, किराणा, औषधे, कपडे आणि खाद्यपदार्थ घरपोच मागवण्याचे प्रमाण वाढल्याने डोंगराळ भागातही डिलिव्हरी सेवांची गरज निर्माण झाली आहे. याच संधीचा फायदा घेत महिला डिलिव्हरी पार्टनर म्हणून काम करू लागल्या आहेत.

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