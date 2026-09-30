Uttarakhand: स्कूटी चालवून महिला कमावताहेत २० हजार रुपये! फ्लिपकार्ट, मिंत्रा ते ब्लिंकिट-स्विगीमध्ये संधी

उत्तराखंड :उत्तराखंडमधील डोंगराळ भागात रोजगाराच्या मर्यादित संधी आणि स्थलांतराचे आव्हान कायम आहे. मात्र, ई-कॉमर्स आणि क्विक कॉमर्सच्या वाढत्या विस्तारामुळे या भागातील महिलांसाठी रोजगाराचे एक नवे क्षेत्र खुले झाले आहे. बागेश्वर जिल्ह्यातील अनेक महिला आता स्कूटी किंवा दुचाकीवरून घरपोच डिलिव्हरीचे काम करत असून, त्यातून त्यांना आर्थिक स्वावलंबनाची नवी संधी मिळत आहे.ऑनलाईन खरेदी, किराणा, औषधे, कपडे आणि खाद्यपदार्थ घरपोच मागवण्याचे प्रमाण वाढल्याने डोंगराळ भागातही डिलिव्हरी सेवांची गरज निर्माण झाली आहे. याच संधीचा फायदा घेत महिला डिलिव्हरी पार्टनर म्हणून काम करू लागल्या आहेत..सरिता पपोला यांची वेगळी वाटबागेश्वरमधील सरिता पपोला गेल्या वर्षभरापासून डिलिव्हरी क्षेत्रात काम करत आहेत. पारंपरिकरित्या पुरुषांचे वर्चस्व असलेल्या या क्षेत्रात त्यांनी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. दुचाकीच्या मदतीने त्या ग्राहकांपर्यंत पार्सल पोहोचवतात.डोंगराळ भागातील भौगोलिक परिस्थिती पाहता डिलिव्हरीचे काम आव्हानात्मक असले तरी दिवसाच्या वेळेत बहुतांश डिलिव्हरी पूर्ण होत असल्याने महिलांना काम करणे शक्य होत आहे. त्याचबरोबर कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळून काम करण्यासाठी वेळेची लवचिकताही मिळते..अनेक ई-कॉमर्स कंपन्यांमध्ये संधीबागेश्वरमध्ये डिलिव्हरी पार्टनर म्हणून काम करणाऱ्या महिलांना फ्लिपकार्ट, मीशो, नायका, मिंत्रा यांसारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मसोबतच स्विगी आणि ब्लिंकिटसारख्या क्विक कॉमर्स व फूड डिलिव्हरी सेवांमध्येही काम करण्याची संधी उपलब्ध आहे.या कामाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे पार्ट-टाईम किंवा फुल-टाईम काम करण्याचा पर्याय. त्यामुळे घरातील जबाबदाऱ्या आणि रोजगार यांचा समतोल साधणे महिलांना शक्य होत आहे..महिन्याला १५ ते २० हजारांपर्यंत कमाईडिलिव्हरी पार्टनरच्या कमाईसाठी कंपनीनुसार वेगवेगळ्या पद्धती असू शकतात. काही ठिकाणी निश्चित पेमेंट, तर काही ठिकाणी प्रत्येक डिलिव्हरीच्या आधारे कमिशन मिळते. नियमितपणे काम करणाऱ्या महिलांना महिन्याला सुमारे १५ हजार ते २० हजार रुपयांपर्यंत कमाई होत असल्याचे सांगितले जाते.काही डिलिव्हरी सेवांमध्ये कंपनीकडून डिलिव्हरी बॅग आणि ओळखपत्रही उपलब्ध करून दिले जाते. त्यामुळे महिलांना स्वतंत्रपणे हे काम सुरू करण्यासाठी एक संरचित व्यवस्था मिळते..स्वतःची दुचाकी आणि स्मार्टफोन आवश्यकडिलिव्हरी पार्टनर म्हणून काम करण्यासाठी साधारणपणे १८ वर्षे पूर्ण असणे, दुचाकी आणि ॲन्ड्रॉइड स्मार्टफोन असणे आवश्यक आहे. त्यासोबत वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स, वाहनाचे आरसी, विमा, पॅन कार्ड, सरकारी ओळखपत्र आणि बँक खात्याची माहिती आवश्यक असते.इच्छुक महिला संबंधित डिलिव्हरी कंपनीच्या अधिकृत ॲप किंवा संकेतस्थळावरून नोंदणी करू शकतात. स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या अधिकृत कार्यालयातूनही अर्ज करता येतो. काही ठिकाणी काम सुरू करण्यापूर्वी पार्सल हाताळणी, मार्गनियोजन आणि ग्राहकांशी संवाद याबाबत प्रशिक्षण दिले जाते..स्थलांतराला पर्याय देण्याचा प्रयत्नउत्तराखंडच्या दुर्गम आणि डोंगराळ भागातून रोजगाराच्या शोधात तरुणांचे स्थलांतर हा दीर्घकाळापासून चर्चेचा विषय आहे. स्थानिक पातळीवरच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्यास या स्थलांतराला काही प्रमाणात पर्याय निर्माण होऊ शकतो.बागेश्वरमधील महिलांची डिलिव्हरी क्षेत्रातील ही वाटचाल त्याच दृष्टीने महत्त्वाची ठरत आहे. घर आणि कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळतानाच स्वतःच्या वाहनाच्या मदतीने कमाई करण्याची संधी महिलांना मिळत आहे. त्यामुळे डोंगरातील महिलांसाठी पारंपरिक रोजगाराच्या पलीकडे आधुनिक स्वरोजगाराचे एक नवे दालन खुले झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.