Uttarakhand : लखपती दीदी ते बिनव्याजी कर्ज; गाण्यांच्या माध्यमातून महिलांनी मांडला सक्षमीकरणाचा प्रवास!

उत्तराखंडच्या डेहराडूनमधील ‘मुख्य सेवक सदन’ येथे आयोजित ‘मातृशक्ती संवाद आणि सत्कार समारंभा’त महिला सक्षमीकरणाच्या मुद्द्यावर संवाद झाला. यावेळी उपस्थित महिलांनी गीतांच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या महिला-केंद्रित योजनांबाबत आपल्या भावना व्यक्त केल्या. एका महिलेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणारे गीत सादर केले..संवादादरम्यान एका महिलेने आपल्या भावना गीताच्या माध्यमातून व्यक्त करण्याची इच्छा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्यासमोर मांडली. त्यानंतर “हमे तो मोदी ने बहुत कुछ दिया है, बहुत शुक्रिया है” या ओळी असलेले गीत सादर करण्यात आले. या सादरीकरणाला उपस्थितांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात दाद दिली..India GDP Growth : भारताचा विकासदर सात टक्के राहील अर्थव्यवस्थेच्या लवचीकतेमुळे ‘मूडीज रेटिंग्ज’कडून अंदाजात सुधारणा.योजनांचा गीतातून उल्लेखमहिलांनी सादर केलेल्या गीतांमध्ये महिला सक्षमीकरणाशी संबंधित विविध योजनांचाही उल्लेख करण्यात आला. ‘लखपती दीदी’ योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांना उत्पन्नाचे साधन निर्माण करण्यासाठी मिळणारे पाठबळ, महिला स्वयंसहाय्यता गट आणि व्यवसायासाठी उपलब्ध होणाऱ्या आर्थिक सहाय्याचा उल्लेख यावेळी करण्यात आला.महिला स्वयंसहाय्यता गटांच्या माध्यमातून उत्पादनांची निर्मिती, त्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आणि महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या प्रयत्नांबाबतही कार्यक्रमात चर्चा झाली..महिलांच्या अनुभवांवर संवादकार्यक्रमात सहभागी महिलांनी विविध सरकारी योजनांमुळे त्यांच्या जीवनात झालेल्या बदलांविषयी आपले अनुभव मांडले. रोजगार, स्वयंरोजगार, आर्थिक सहाय्य आणि स्वयंसहाय्यता गटांच्या माध्यमातून महिलांना मिळणाऱ्या संधींबाबत यावेळी संवाद झाला..मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या कार्यक्रमात महिलांच्या सहभागातून त्यांचे अनुभव आणि अपेक्षा समोर आल्या. महिला केवळ सरकारी योजनांच्या लाभार्थी न राहता स्वयंरोजगार आणि विविध आर्थिक उपक्रमांमध्ये सहभागी होत असल्याचेही कार्यक्रमात सांगण्यात आले.‘मातृशक्ती संवाद’ कार्यक्रमातून महिला सक्षमीकरण, आर्थिक स्वावलंबन आणि महिलांचा सामाजिक सहभाग या विषयांवर चर्चा झाली. गीतांच्या माध्यमातून व्यक्त झालेल्या भावनांमुळे कार्यक्रमाला भावनिक आणि सांस्कृतिक स्वरूपही लाभले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.