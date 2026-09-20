देश

Uttarakhand : लखपती दीदी ते बिनव्याजी कर्ज; गाण्यांच्या माध्यमातून महिलांनी मांडला सक्षमीकरणाचा प्रवास!

Women Highlight Empowerment Journey Through Songs : डेहराडूनमधील ‘मातृशक्ती संवाद आणि सत्कार समारंभा’त महिलांनी गीतांच्या माध्यमातून लखपती दीदी, स्वयं-सहायता गट आणि आर्थिक सहाय्याच्या अनुभवांवर भावना व्यक्त केल्या.
Uttarakhand

Uttarakhand

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तराखंडच्या डेहराडूनमधील ‘मुख्य सेवक सदन’ येथे आयोजित ‘मातृशक्ती संवाद आणि सत्कार समारंभा’त महिला सक्षमीकरणाच्या मुद्द्यावर संवाद झाला. यावेळी उपस्थित महिलांनी गीतांच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या महिला-केंद्रित योजनांबाबत आपल्या भावना व्यक्त केल्या. एका महिलेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणारे गीत सादर केले.

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