Uttarakhand Job : उत्तराखंडच्या १०६ तरुणांना परदेशात नोकऱ्या; जपान, सौदी अरेबिया आणि जर्मनीत मिळाली संधी

उत्तराखंड : मधील तरुणांना परदेशात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री कौशल्य उन्नयन आणि जागतिक रोजगार योजने’ला यश मिळत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत राज्यातील १०६ तरुणांना जपान, सौदी अरेबिया आणि जर्मनीमध्ये नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. परदेशातील रोजगारासाठी आवश्यक भाषा आणि कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्यावर राज्य सरकारने भर दिला आहे..मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या पुढाकाराने कौशल्य विकास आणि रोजगार विभागांतर्गत मे २०२३ मध्ये ‘फॉरेन एम्प्लॉयमेंट सेल’ स्थापन करण्यात आला. राज्यातील तरुणांना आंतरराष्ट्रीय रोजगार बाजारपेठेतील गरजांनुसार प्रशिक्षित करून त्यांच्यासाठी परदेशातील नोकऱ्यांचा मार्ग सुलभ करणे, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.जपानमध्ये ७५, सौदी अरेबियात ३० तरुणांची निवडया योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १०६ तरुणांची परदेशातील नोकऱ्यांसाठी निवड झाली आहे. यामध्ये जपानमध्ये ७५, सौदी अरेबियामध्ये ३० आणि जर्मनीमध्ये एका तरुणाला रोजगाराची संधी मिळाली आहे.जपानमधील संधी प्रामुख्याने आरोग्य सेवा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राशी संबंधित आहेत. सौदी अरेबियामध्ये हॉस्पिटॅलिटी आणि सेवा क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध झाला आहे. जर्मनीमध्ये तांत्रिक आणि आरोग्य सेवांशी संबंधित क्षेत्रांत संधी मिळाल्याची माहिती देण्यात आली आहे..जर्मन आणि जपानी भाषांसाठी १५८ प्रशिक्षण केंद्रेपरदेशात नोकरी मिळवताना भाषेचा अडथळा येऊ नये, यासाठी उत्तराखंडमध्ये जर्मन आणि जपानी भाषा शिकवणारी १५८ प्रशिक्षण केंद्रे कार्यरत आहेत.डेहराडूनमध्ये जर्मन भाषेची ७५ आणि जपानी भाषेची ४५ केंद्रे आहेत. अल्मोडा येथे जर्मन भाषेची २२, तर बागेश्वरमध्ये जपानी भाषेची १६ केंद्रे कार्यरत आहेत. या केंद्रांमधून विविध प्रशिक्षण बॅचेस सुरू आहेत.या सुविधांचा विस्तार करण्याच्या दृष्टीने उत्तरकाशी आणि टिहरी जिल्ह्यांमध्येही नवीन भाषा प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे दुर्गम आणि डोंगराळ भागातील तरुणांनाही परदेशी भाषांचे प्रशिक्षण घेण्याची संधी मिळू शकते..आणखी तीन देशांमध्ये रोजगाराच्या संधी शोधणारउत्तराखंडमधील तरुणांसाठी परदेशातील रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी सरकारने इतर देशांशीही संपर्क वाढवला आहे. जमैका, इथिओपिया आणि झांबिया येथील भारतीय उच्चायुक्तांशी झालेल्या चर्चेनंतर या देशांमधील कुशल मनुष्यबळाची गरज समजून घेण्यावर भर देण्यात आला आहे.या देशांमध्ये कोणत्या क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे, याचा अभ्यास करून त्यानुसार तरुणांना तांत्रिक आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्याचा कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. संबंधित देशांमधील रोजगाराच्या संधींचा विस्तार झाल्यास उत्तराखंडमधील तरुणांसाठी आणखी पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात..जागतिक रोजगारासाठी कौशल्य विकासावर भरमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी राज्यातील तरुणांमध्ये क्षमता असून, त्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेच्या गरजांनुसार प्रशिक्षण देणे आवश्यक असल्याचे सांगितले आहे. भाषा प्रशिक्षण, तांत्रिक कौशल्ये आणि परदेशातील रोजगाराच्या संधी यांची सांगड घालून तरुणांना जागतिक स्तरावर काम करण्यासाठी तयार करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.परदेशातील नोकऱ्यांसाठी आवश्यक कौशल्ये विकसित करणे आणि नव्या रोजगार बाजारपेठांशी संपर्क वाढवणे, या माध्यमातून उत्तराखंडमधील तरुणांना राज्याबाहेर तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर करिअरच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर या योजनेचा भर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.