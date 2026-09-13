Uttarakhand: युवक आता फक्त नोकरी शोधणारे नाहीत, तर रोजगारनिर्माते; क्रीडा विद्यापीठापासून स्टार्टअपपर्यंत धामींच्या योजना

उत्तराखंड :उत्तराखंडमधील मधील तरुणांच्या आकांक्षा, समस्या आणि भविष्यातील संधी यावर चर्चा करण्यासाठी हल्द्वानी येथे ‘युवा संवाद’ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आणि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी या कार्यक्रमात युवकांशी थेट संवाद साधला. करिअर, रोजगार, स्वयंरोजगार, स्टार्टअप, क्रीडा आणि तंत्रज्ञान अशा विविध विषयांवर यावेळी चर्चा झाली..युवकांनीही रोजगार, कौशल्य विकास आणि उद्योजकतेशी संबंधित प्रश्न मांडले. बदलत्या काळानुसार उपलब्ध होत असलेल्या नव्या संधींचा फायदा घेण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले.तरुणांनी रोजगार देणारे व्हावेनितिन नवीन यांनी तरुणांनी केवळ नोकरीच्या शोधात न राहता रोजगार निर्माण करणारे उद्योजक बनण्याची गरज व्यक्त केली. स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया आणि खेलो इंडिया यांसारख्या उपक्रमांमुळे तरुणांसाठी नव्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले.कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स आणि नवकल्पनांच्या माध्यमातून रोजगाराची नवी क्षेत्रे तयार होत आहेत. उत्तराखंडसारख्या पर्वतीय राज्यात पर्यटन, हस्तकला आणि स्थानिक उद्योगांमध्ये तरुणांसाठी मोठ्या संधी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.सोशल मीडियाचा वापर सकारात्मक पद्धतीने करण्यासोबतच वेळेचे नियोजन आणि शिस्तीला महत्त्व द्यावे. विकसित भारताच्या उभारणीत तरुणांनी सक्रिय योगदान द्यावे, असे आवाहन नवीन यांनी केले..३४ हजार तरुणांना सरकारी नोकऱ्यामुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी राज्य सरकारच्या युवकांसाठीच्या योजनांची माहिती दिली. ४ जुलै २०२१ रोजी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर आतापर्यंत सुमारे ३४ हजार तरुणांना सरकारी नोकऱ्या देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.सरकारी भरती परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर कायदे करण्यात आले असून, परीक्षांमधील गैरप्रकार करणाऱ्यांविरोधात कारवाई केली जात असल्याचे धामी यांनी सांगितले.केवळ सरकारी नोकऱ्यांवर अवलंबून न राहता तरुणांनी स्वयंरोजगाराकडेही वळावे, यासाठी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आणि होम-स्टे धोरणाच्या माध्यमातून संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांची तयारी करता यावी, यासाठी मोफत ऑनलाइन कोचिंगची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले..क्रीडा क्षेत्रातही संधीउत्तराखंडमध्ये क्रीडा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा वाढविण्यावरही सरकारचा भर असल्याचे धामी यांनी सांगितले. हल्द्वानी येथे क्रीडा विद्यापीठ, तर लोहाघाट येथे महिला क्रीडा महाविद्यालय उभारण्याचे काम सुरू आहे.राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये उत्तराखंडच्या खेळाडूंनी १००हून अधिक पदके मिळवून राज्याची कामगिरी उंचावली आहे. नवोदित खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री उदीयमान खेळाडू योजना’ राबविण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.‘पहाडाचे पाणी आणि पहाडाचे तारुण्य हे उत्तराखंडच्याच कामी आले पाहिजे,’ हा संकल्प घेऊन राज्यातील युवकांना शिक्षण, रोजगार, स्वयंरोजगार आणि क्रीडा क्षेत्रात अधिक संधी देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे धामी यांनी स्पष्ट केले.या कार्यक्रमाला भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट, खासदार अजय भट्ट यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि मोठ्या संख्येने युवक-युवती उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.