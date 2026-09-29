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Uttarakhand: उत्तरकाशीत पावसाचे थैमान; ८० ट्रेकर्सची सुटका, उर्वरितांच्या बचावासाठी बचावासाठी ८ हेलिकॉप्टर्स मैदानात video viral

Uttarkashi Rescue, 80 Trekkers Evacuated, 8 Helicopters : उत्तरकाशीच्या उच्च हिमालयीन भागात खराब हवामानामुळे अडकलेल्या ८० ट्रेकर्सची सुरक्षित सुटका करण्यात आली आहे.
uttarakhand trekkers rescue operation.

uttarakhand trekkers rescue operation.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तराखंड : उत्तराखंडच्या उच्च हिमालयीन भागात खराब हवामानामुळे अडकलेल्या ट्रेकर्स, पर्वतारोहक आणि सपोर्ट स्टाफच्या बचावासाठी सुरू असलेल्या मोहिमेला वेग आला आहे. उत्तरकाशीमध्ये आतापर्यंत ८० ट्रेकर्सची सुरक्षित सुटका करण्यात आली असून, उर्वरित ट्रेकर्सना बाहेर काढण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहिती उत्तराखंड आपत्ती व्यवस्थापन सचिव विनोद कुमार सुमन यांनी दिली.

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