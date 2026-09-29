Uttarakhand: उत्तरकाशीत पावसाचे थैमान; ८० ट्रेकर्सची सुटका, उर्वरितांच्या बचावासाठी बचावासाठी ८ हेलिकॉप्टर्स मैदानात video viral

उत्तराखंड : उत्तराखंडच्या उच्च हिमालयीन भागात खराब हवामानामुळे अडकलेल्या ट्रेकर्स, पर्वतारोहक आणि सपोर्ट स्टाफच्या बचावासाठी सुरू असलेल्या मोहिमेला वेग आला आहे. उत्तरकाशीमध्ये आतापर्यंत ८० ट्रेकर्सची सुरक्षित सुटका करण्यात आली असून, उर्वरित ट्रेकर्सना बाहेर काढण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहिती उत्तराखंड आपत्ती व्यवस्थापन सचिव विनोद कुमार सुमन यांनी दिली..उत्तरकाशीच्या उच्च हिमालयीन भागातील बचावमोहीम मंगळवारी पुन्हा सुरू करण्यात आली. हवामानात काहीशी सुधारणा झाल्यानंतर हेलिकॉप्टरच्या मदतीने बचावकार्य सुरू करण्यात आले. मंगळवारी कालिंदी खाल परिसरातून आणखी चार जणांना सुरक्षित बाहेर काढून हर्षिल हेलिपॅडवर आणण्यात आले. त्यामुळे कालिंदी खाल परिसरातून आतापर्यंत सुरक्षित बाहेर काढण्यात आलेल्यांची संख्या १५ झाली आहे.उत्तरकाशीत १३६ जण विविध ठिकाणीउत्तरकाशीच्या उच्च हिमालयीन भागात सुमारे १३६ जण विविध मोहिमा आणि ट्रेकिंग मार्गांवर होते. यामध्ये कालिंदी खाल आणि ऑडेन कोलसह विविध उच्च उंचीवरील भागातील ट्रेकर्स, पर्वतारोहक आणि सपोर्ट स्टाफचा समावेश आहे.सोमवारी हवामानात सुधारणा झाल्यानंतर बचावकार्याला सुरुवात झाली होती. त्यावेळी ऑडेन कोल परिसरातील २९ ट्रेकर्सना हेलिकॉप्टरने हर्षिल येथे आणण्यात आले, तर कालिंदी पास परिसरातून ११ जणांची सुटका करण्यात आली. अशा प्रकारे सोमवारी एकूण ४० जणांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले होते.ऑडेन कोलमधून आणलेल्या २९ ट्रेकर्सची हर्षिल येथील लष्करी केंद्रात प्राथमिक वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली..कालिंदी खालमधून आणखी चौघांची सुटकामंगळवारी बचावमोहीम पुन्हा सुरू झाल्यानंतर कालिंदी खाल परिसरातून आणखी चार जणांना हेलिकॉप्टरच्या मदतीने बाहेर काढण्यात आले. त्यांना हर्षिल हेलिपॅडवर आणण्यात आले.हर्षिल येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मुक्ता मिश्रा यांनी बचाव पथके आणि हेलिकॉप्टरच्या वैमानिकाशी चर्चा करून पुढील बचावकार्याचा आढावा घेतला. पायी पोहोचणे कठीण असलेल्या भागांना प्राधान्य देत बचावकार्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.SDRFसह अनेक यंत्रणा बचावकार्यातबचाव मोहिमेत राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (SDRF), आयटीबीपी, नेहरू पर्वतारोहण संस्था, वन विभाग, पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाच्या पथकांचा सहभाग आहे. SDRF कमांडंट अर्पण यदुवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध पथके समन्वयाने काम करत आहेत.हवामान आणि अतिउंचीवरील अवघड भौगोलिक परिस्थितीमुळे हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून बचावकार्य करताना अनेक अडचणी येत आहेत. हवामान अनुकूल असेल तेव्हाच हेलिकॉप्टर उड्डाणे केली जात आहेत..माउंट जोगिन परिसरात SDRFची पाहणीदरम्यान, माउंट जोगिन परिसरातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी SDRFचे दोन जवान पाठवण्यात आले आहेत. परिसरातील भौगोलिक परिस्थिती आणि सुरक्षित मार्गांची पाहणी करून पुढील बचावकार्यासाठी योग्य पर्याय निश्चित करण्याचे काम या पथकाकडून केले जात आहे.उच्च हिमालयीन भागात विविध ठिकाणी ट्रेकिंग आणि पर्वतारोहण करणाऱ्या गटांशी प्रशासन संपर्कात आहे. काही इतर मोहिमांमधील गट सुरक्षित असल्याची माहिती असून, परिस्थितीनुसार त्यांच्या परतीची व्यवस्था केली जात आहे..हवामानामुळे बचावकार्याला अडथळेउत्तरकाशीच्या उच्च भागात झालेल्या मुसळधार पाऊस आणि मोठ्या प्रमाणातील बर्फवृष्टीमुळे अनेक ट्रेकर्सना खाली उतरता आले नव्हते. काही भागांत अनेक फूट बर्फ साचल्याने पायी हालचाल करणेही कठीण झाले आहे.सोमवारी ४० जणांची सुटका केल्यानंतर हवामान पुन्हा खराब झाल्याने हेलिकॉप्टरचे उड्डाण थांबवावे लागले होते. त्यामुळे उर्वरित ट्रेकर्सना हवामान आणि उड्डाणासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होताच बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवण्यात आले आहेत.हर्षिल हेलिपॅडवर बचावण्यात आलेल्या ट्रेकर्ससाठी वैद्यकीय पथके, रुग्णवाहिका, उबदार कपडे, अन्न आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे..प्रशासनाकडून बचावकार्यावर लक्षउत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी बचावकार्याचा आढावा घेतला असून, अडकलेल्या सर्वांची सुरक्षित सुटका करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. राज्य प्रशासनाकडून परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवले जात आहे.मंगळवारी आणखी चार जणांना सुरक्षित हर्षिल येथे आणण्यात आले असले तरी उच्च हिमालयीन भागात अजूनही ट्रेकर्स अडकले आहेत. त्यामुळे हवामानाची स्थिती लक्षात घेऊन हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून उर्वरित ट्रेकर्सची सुटका करण्याचे काम सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.