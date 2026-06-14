बनावट FIF, CBI नोटीस आणि Supreme Court ची कागदपत्रे... ज्येष्ठ नागरिकाची १.४७ कोटींची सायबर फसवणूक कशी झाली?

वडोदरा येथे एका निवृत्त ज्येष्ठ नागरिकाला बनावट कागदपत्रे, धमक्या आणि सततच्या व्हिडिओ कॉल्सद्वारे १८ दिवस मानसिक तणावाखाली ठेवून तब्बल १.४७ कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आल्याचे धक्कादायक प्रकरण उघडकीस आले आहे. ट्राय, सीबीआय, आयपीएस अधिकारी, न्यायाधीश आणि वकील अशी विविध भूमिका बजावणाऱ्या फसवणूककर्त्यांनी त्यांच्या आयुष्यभराच्या बचतीवर डल्ला मारला..फसवणुकीची सुरुवात आणि बनावट दावे२०२४ मध्ये एका खासगी कंपनीतून निवृत्त झालेल्या वासना रोड येथील रहिवाशी या पीडित व्यक्तीला १० मार्च २०२६ रोजी एका अनोळखी नंबरवरून फोन आला. फोन करणाऱ्या व्यक्तीने स्वतःला मानव शर्मा म्हणून ओळखवले आणि ट्रायचा अधिकारी असल्याचे सांगितले. त्याने पीडिताच्या आधार कार्डचा गैरवापर करून बेकायदेशीर मोबाइल नंबर काढल्याचा आणि त्याद्वारे अवैध जाहिराती पाठवल्या जात असल्याचा दावा केला.लवकरच व्हॉट्सअॅपवर व्हिडिओ कॉल आला. यावेळी बोलणाऱ्या व्यक्तीने स्वतःला सीबीआय अधिकारी विजय प्रकाश म्हणून सादर केले. त्याने सांगितले की, पीडिताच्या नावाने बँक खाते उघडून त्यात ५३८ कोटी रुपयांचे मनी लाँड्रिंग आणि संशयास्पद व्यवहार झाले आहेत. तपासात त्यांचे नाव आल्याचे सांगून, सहकार्य न केल्यास अटक होईल, सात वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागेल, मालमत्ता जप्त होईल आणि सामाजिक प्रतिष्ठा धुळीला मिळेल, अशा भीतीदायक धमक्या दिल्या..Kolhapur Crime: ७ हजारावर आठवड्याला ३ हजार व्याज, महिलेकडून दीड लाख उकळले, संबंध ठेवायला लावले; कोल्हापुरातील धक्कादायक घटना.बनावट कागदपत्रे आणि 'डिजिटल अटक'फसवणूककर्त्यांनी विश्वास संपादन करण्यासाठी बनावट एफआयआर, सीबीआय नोटीस आणि सर्वोच्च न्यायालयाची कागदपत्रेही पाठवली. यानंतर पीडित पूर्णपणे भयभीत झाले. एकाच दिवसात अनेक जण वेगवेगळ्या नंबरवरून संपर्क साधत होते. काहींनी सीबीआय अधिकारी, काहींनी आयपीएस अधिकारी विजय खन्ना, तर काहींनी न्यायाधीश आणि वकील असल्याचे भासवले.१० मार्च ते २७ मार्च या कालावधीत त्यांना 'डिजिटल अटक'मध्ये ठेवण्यात आले. तपास पूर्ण होईपर्यंत पाळत ठेवली जाईल, असे सांगून दर दोन तासांनी व्हिडिओ कॉल करून त्यांची 'उपस्थिती' तपासली जात होती. पीडित आणि त्यांच्या पत्नीला कोणत्याही नातेवाईक, मित्र किंवा इतर व्यक्तीला याबाबत काहीही सांगू नका, अन्यथा कारवाई अधिक कठोर होईल, अशी सक्त ताकीद देण्यात आली होती..पैसे हस्तांतरित करण्यास भाग पाडलेसततच्या मानसिक दबावामुळे पीडित व्यक्तीने आपल्या सर्व मुदत ठेवी, विमा पॉलिसी आणि इतर गुंतवणुकी मोडल्या. फसवणूककर्त्यांनी 'तपास पूर्ण होईपर्यंत पैसे सुरक्षित ठेवण्यासाठी' दिलेल्या खात्यात पैसे जमा करण्यास सांगितले. १९ मार्च रोजी एसबीआय खात्यातून आरटीजीएसद्वारे १.४० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली. २७ मार्च रोजी आणखी १९ लाख रुपये दुसऱ्या खात्यात वर्ग करण्यात आले. एकूण १,५९,३५,००० रुपये आरोपींच्या खात्यात जमा झाले. पैसे मिळाल्यानंतरही अधिक पैसे मागण्याचा दबाव कायम होता..मुलीच्या सतर्कतेमुळे प्रकरण उघडपीडित इतर बँकांमधील एफडी मोडण्याच्या तयारीत होते. त्याच वेळी बँकेने त्यांच्या मुलीशी संपर्क साधला आणि व्यवहाराबाबत माहिती दिली. मुलीला हे संशयास्पद वाटल्याने तिने तात्काळ वडिलांशी बोलून संपूर्ण प्रकार जाणून घेतला. तिने हे सरकारी तपास नसून सायबर फसवणूक असल्याचे स्पष्ट केले आणि राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाइन १९३० वर तक्रार करण्याचा सल्ला दिला..पोलिस कारवाई आणि सावधानतेचा सल्लातक्रारीनंतर वडोदरा सायबर गुन्हे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी तपास सुरू केला असून, ११.३६ लाख रुपये वसूल करण्यात यश आले आहे. उर्वरित सुमारे १.४७ कोटी रुपये अद्याप वसूल व्हायचे आहेत. आरोपींची ओळख, बनावट कागदपत्रे आणि पैशांचा मागोवा घेण्यात येत आहे.सायबर तज्ज्ञांनी सांगितले की, कोणतीही सरकारी यंत्रणा फोन किंवा व्हिडिओ कॉलद्वारे 'डिजिटल अटक' करत नाही. अशा संशयास्पद कॉल्स आल्यास तात्काळ स्थानिक पोलिसांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन केले आहे..Nanded Crime: ''पोलिसांनीच मला वडिलांच्या घरी सोडलं'', गायब झालेली आंचल बोलली; नांदेड प्रकरणात नवा ट्विस्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.