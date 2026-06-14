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बनावट FIF, CBI नोटीस आणि Supreme Court ची कागदपत्रे... ज्येष्ठ नागरिकाची १.४७ कोटींची सायबर फसवणूक कशी झाली?

How Fake CBI Notices and Digital Arrest Scam Cost a Vadodara Retiree ₹1.47 Crore : ट्राय, सीबीआय, न्यायालयाचे बनावट कागदपत्रे, ‘डिजिटल अटक’ आणि सततच्या व्हिडिओ कॉल्सच्या माध्यमातून निवृत्त ज्येष्ठ नागरिकाला १८ दिवस भीतीच्या छायेत ठेवत आयुष्यभराची बचत लुटणाऱ्या सायबर टोळीचा धक्कादायक प्रकार
Fake CBI Call, ₹1.47 Crore Gone: How a Digital Arrest Scam Trapped a Senior Citizen

Fake CBI Call, ₹1.47 Crore Gone: How a Digital Arrest Scam Trapped a Senior Citizen

esakal

Sandip Kapde
Updated on

वडोदरा येथे एका निवृत्त ज्येष्ठ नागरिकाला बनावट कागदपत्रे, धमक्या आणि सततच्या व्हिडिओ कॉल्सद्वारे १८ दिवस मानसिक तणावाखाली ठेवून तब्बल १.४७ कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आल्याचे धक्कादायक प्रकरण उघडकीस आले आहे. ट्राय, सीबीआय, आयपीएस अधिकारी, न्यायाधीश आणि वकील अशी विविध भूमिका बजावणाऱ्या फसवणूककर्त्यांनी त्यांच्या आयुष्यभराच्या बचतीवर डल्ला मारला.

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