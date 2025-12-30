भक्तांसाठी उघडले 'वैकुंठ द्वार'; मथुरेत लाखोंची गर्दी, जाणून घ्या काय आहे महत्त्व?

उत्तर भारतातील भव्य दक्षिण शैलीतील श्री रंगनाथ मंदिरात मंगळवारी वैकुंठ एकादशीनिमित्त ऐतिहासिक 'वैकुंठ द्वार' उघडण्यात आले. वर्षातून केवळ एकदाच उघडणाऱ्या या पवित्र दारातून दर्शन घेण्यासाठी आणि त्यातून बाहेर पडण्यासाठी देशभरातून लाखो भाविकांनी मथुरा-वृंदावनमध्ये गर्दी केली होती. .धार्मिक मान्यतेनुसार, या दिवशी वैकुंठ दारातून जो भक्त प्रवेश करतो, त्याला मृत्यूनंतर वैकुंठ लोकात स्थान मिळते. याच एकादशीला 'पौष पुत्रदा एकादशी' असेही संबोधले जाते.या सोहळ्याची सुरुवात पहाटे ब्रह्ममुहूर्तावर मंगल आरतीने झाली. त्यानंतर भगवान रंगनाथ आणि माता गोदा यांची पालखी पारंपारिक वाद्यांच्या गजरात मंदिरातून वैकुंठ द्वाराकडे निघाली. सुमारे अर्धा तास हे द्वार भाविकांसाठी विधीवत पूजेनंतर खुले करण्यात आले..मंदिराचे महंत गोवर्धन रंगाचार्य यांच्या नेतृत्वाखाली पुजाऱ्यांनी वैदिक मंत्रोच्चार आणि अर्चना केली. त्यानंतर ही पालखी मंदिर परिसरातून भ्रमण करत पौडानाथ मंदिरात विसावली, ज्याला भगवंताचे वैकुंठ धाम मानले जाते..मंदिराच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनघा निवासन यांनी सांगितले की, दक्षिण भारतातील वैष्णव परंपरेनुसार या दिवशी सर्व प्रमुख मंदिरांचे वैकुंठ द्वार ब्रह्ममुहूर्तावर उघडले जाते. वृंदावनच्या या उत्सवासाठी दिल्ली आणि बेंगळुरू येथून सुमारे एक हजार किलो विविध प्रकारची फुले मागवून मंदिराची आकर्षक सजावट करण्यात आली होती. अलवार संतांनी विचारलेल्या प्रश्नावर भगवान नारायणांनी स्वतः वैकुंठ लोक गाठण्याचा मार्ग म्हणून या दिवसाची लीला दाखवली होती, अशी यामागील प्राचीन धारणा आहे..गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने चोख बंदोबस्त ठेवला होता. लाखो भाविकांनी रांगा लावून भगवंताचे दर्शन घेतले आणि या पवित्र दारातून प्रवेश करत पुण्य पदरात पाडून घेतले. संपूर्ण मंदिर परिसर यावेळी 'जय रंगनाथ' आणि 'गोविंद'च्या जयघोषाने दुमदुमून गेला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.