Vande Bharat: 'वंदे भारत'ची सुरु होणार सुपरफास्ट पार्सल सेवा; पहिल्यांदा धावणार दिल्ली-मुंबई मार्गावर

नवी दिल्ली : वेगवान प्रवासासाठी भारतीय रेल्वेनं सुरु केलेल्या 'वंदे भारत ट्रेन'नं आता वेगवान पार्सलची सेवाही सुरु करणार आहे. दिल्ली-मुंबई या मार्गावर पहिल्यांदा ही सेवा पुरवणारे 'वंदे भारत' ट्रेन धावणार आहे. गुरुवारी रेल्वे मंत्रालयानं ही माहिती दिली. (Vande Bharat freight services to launch soon It will run first time on Delhi Mumbai route)

या नव्या वंदे भारत ट्रेनमार्फत काही विशेष प्रकारच्या मालाची वाहतूक करण्यात येणार आहे. वंदे भारतच्या प्लॅटफॉर्मवर बनवण्यात आलेल्या फ्रेट ईएमयू रोलिंग स्टॉक मार्फत ही सेवा देण्यात येणार आहे. या ट्रेनची पहिली खेप लवकर सुरु होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा: Andheri ByElection: ऋतुजा लटकेंच्या राजीनाम्याबाबत भेदभाव का? हायकोर्टाचा BMCला सवाल

विशेष म्हणजे या ट्रेनची पहिली सेवा दिल्ली-एनसीआर-मुंबई या भागात सुरु होणार आहे. पुढील तीन आठवड्यांत निश्चित करण्यात आलेल्या टर्मिनलवर आवश्यक पायाभूत सुविधा तयार करण्यात येणार आहेत.

फ्रेट ईएमयू रॅकमध्ये काय विशेष?

ट्रेनची गती क्षमता - १६० किमी प्रतितास

मालवाहतुकीसाठी खास पॅलेटाईज्ड कंटेनर डिझाईन

१८०० मीमी रुंद स्वयंचलित स्लाईडिंग प्लग दरवाजे

पॅलेटच्या योग्य हँडलिंगसाठी लॉकिंग व्यवस्था तसेच रोलर फ्लोअर सिस्टिम

तापमान नियंत्रणासाठी एसी कंटेनरची व्यवस्था