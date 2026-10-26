Vande Bharat Sleeper: दिवाळी आधीच धावणार मुंबई-पुणे-बंगळुरू मार्गावर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन

New Delhi: लांब पल्ल्याच्या रेल्वे प्रवासासाठी वंदे भारत स्लीपर ट्रेनची प्रतीक्षा करणाऱ्या प्रवाशांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. मुंबई-बंगळुरू आणि वाराणसी-नवी दिल्ली या दोन मार्गांवर वंदे भारत स्लीपर सेवा सुरू करण्याचे नियोजन आहे. या सेवांमुळे रात्रीचा प्रवास अधिक आरामदायी आणि जलद होण्याची अपेक्षा आहे..Pune Railway News: पुणे स्थानकावर रेल्वे गाड्या ६ ते ७ तास उशिराने; नेमक्या काेणत्या गाड्या येणार उशिरा?.मुंबई-बंगळुरू मार्गावरील प्रस्तावित वेळापत्रकानुसार, मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून रात्री ८ वाजून १० मिनिटांनी ट्रेन सुटेल. दुसऱ्या दिवशी सकाळी ११ वाजून ५५ मिनिटांनी ती बंगळुरूतील सर एम. विश्वेश्वरय्या टर्मिनल येथे पोहोचेल. सुमारे एक हजार किलोमीटरचे अंतर पार करण्यासाठी १५ तास ४५ मिनिटांचा कालावधी अपेक्षित आहे..रेल्वे तिकीट बुकिंगचा खास नियम! कोणाला मिळते वर्षभर आधी तिकीट बुकींगची सुविधा?.या मार्गावर कल्याण, पुणे, सोलापूर, कलबुर्गी, रायचूर, गुन्टकल आणि अनंतपूर येथे थांबे प्रस्तावित आहेत. त्यामुळे पुण्यासह मार्गावरील अन्य शहरांतील प्रवाशांनाही या सेवेचा फायदा होऊ शकतो. परतीच्या प्रवासात बंगळुरूहून रात्री ७ वाजून ५० मिनिटांनी ट्रेन सुटून दुसऱ्या दिवशी सकाळी ११ वाजून ५५ मिनिटांनी मुंबईत पोहोचण्याचे नियोजन आहे..दुसरीकडे, वाराणसी-नवी दिल्ली मार्गावरील सेवा ३१ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचे नियोजन असल्याचे वृत्त आहे, तर मुंबई-बंगळुरू सेवा १ नोव्हेंबरपासून सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे..तृतीय वातानुकूलित श्रेणीसाठी प्रतिप्रवासी प्रतिकिलोमीटर २ रुपये ४० पैसे असा दर असणार आहे. एक हजार किलोमीटरच्या प्रवासासाठी जीएसटी वगळता अंदाजे २,४०० रुपये भाडे आकारले जाऊ शकते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.