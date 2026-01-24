देश

Vande Mataram ला जन गण मनसारखा दर्जा मिळणार... सरकार नवे नियम करण्याच्या तयारीत!

Vande Mataram Rules Explained: वंदे मातरमला राष्ट्रगीतासारखे नियम? केंद्र सरकारच्या हालचालींमागील कारणे, कायदेशीर स्थिती आणि राजकीय वाद समजून घ्या
केंद्र सरकार आता राष्ट्रीय गीत वंदे मातरमला जन गण मन प्रमाणेच समान सन्मान आणि नियम देण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी एक स्पष्ट प्रक्रिया विकसित करण्याचा विचार चालू आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला गृह मंत्रालयाने एक मोठी बैठक बोलावली होती. त्या बैठकीत या विषयावर सखोल चर्चा झाली. भारतीय राज्यघटनेनुसार दोघांनाही राष्ट्रगीत सारखा आदर दिला जातो. पण नियम आणि बंधनकारक पद्धतींमध्ये मोठा फरक आहे.

