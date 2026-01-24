Vande Mataram ला जन गण मनसारखा दर्जा मिळणार... सरकार नवे नियम करण्याच्या तयारीत!

केंद्र सरकार आता राष्ट्रीय गीत वंदे मातरमला जन गण मन प्रमाणेच समान सन्मान आणि नियम देण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी एक स्पष्ट प्रक्रिया विकसित करण्याचा विचार चालू आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला गृह मंत्रालयाने एक मोठी बैठक बोलावली होती. त्या बैठकीत या विषयावर सखोल चर्चा झाली. भारतीय राज्यघटनेनुसार दोघांनाही राष्ट्रगीत सारखा आदर दिला जातो. पण नियम आणि बंधनकारक पद्धतींमध्ये मोठा फरक आहे..राष्ट्रगीत गाताना लोकांना उभे राहणे सक्तीचे असते. राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान रोखण्याच्या १९७१ च्या कायद्यानुसार त्याचा अनादर केल्यास शिक्षा होऊ शकते. मात्र राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाताना उभे राहणे किंवा काही खास मुद्रा घेणे बंधनकारक नाही. यासाठी कोणतेही लिखित नियम किंवा कायदे नाहीत..राष्ट्रगीतासाठी नियम आणि मार्गदर्शक सूचनागृह मंत्रालयाच्या बैठकीत राष्ट्रगीतासाठी नियम आणि मार्गदर्शक सूचना यावर बोलणी झाली. यात आदर दाखवण्याच्या पद्धतींचाही समावेश होता. बैठकीत काही मुख्य मुद्दे उपस्थित झाले: वंदे मातरम गाण्याची वेळ, जागा आणि पद्धत यासाठी स्पष्ट नियम बनवावेत का? राष्ट्रगीताप्रमाणे उभे राहणे बंधनकारक करावे का? राष्ट्रगीताचा अपमान करणाऱ्यांना दंड किंवा कायद्याने शिक्षा द्यावी का?सरकार वर्षभर वंदे मातरमचा उत्सव साजरा करत आहे. याच पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलले जात आहे. भाजपने काँग्रेसवर आरोप केला आहे की तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळे राष्ट्रगीताचे महत्व कमी करण्यात आले..Magh Mela 2026 : ‘कालनेमि’ कोण आहे? माघ मेळ्यातील शंकराचार्य वादात CM योगींचा छुप्या शत्रूंवर थेट इशारा.या वादाचे कारण काय?१९३७ मध्ये काँग्रेसच्या अधिवेशनात वंदे मातरमचे काही भाग काढून टाकण्यात आले. भाजपचा दावा आहे की या निर्णयामुळे देशाच्या फाळणीचा आधार तयार झाला. दुसरीकडे काँग्रेस म्हणते की भाजप इतिहासाला तोडमोड करत आहे. येत्या पश्चिम बंगाल निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या मुद्द्याला हवा दिली जात आहे. गेल्या काही वर्षांत न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांमध्ये वंदे मातरमला राष्ट्रगीतासारखी रचना देण्याची मागणी आहे. २०२२ मध्ये केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की राष्ट्रगीतासाठी अद्याप कोणत्याही दंडात्मक नियम किंवा सूचना जारी केलेल्या नाहीत..राजकीय चर्चाबंकिमचंद्र चॅटर्जी यांनी लिहिलेले वंदे मातरम स्वदेशी चळवळीत (१९०५-०८) स्वातंत्र्याचा मुख्य नारा बनले. आता सरकार त्याला पुन्हा त्याचे जुने वैभव देण्याचा प्रयत्न करत आहे.मात्र यावरून राजकीय चर्चा सुरू आहेत. काँग्रेस आणि भाजप यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोप वाढले आहेत. काँग्रेस म्हणते की भाजप निवडणुकीसाठी इतिहासाचा वापर करत आहे. तर भाजपचा दावा आहे की काँग्रेसने राष्ट्रगीताचे महत्व कमी केले..कायद्यात बदल होऊ शकतातया नव्या नियमांमुळे शाळा, सरकारी कार्यक्रम आणि सार्वजनिक ठिकाणी वंदे मातरम गाताना लोकांना उभे राहावे लागेल. यासाठी कायद्यात बदल होऊ शकतात. गृह मंत्रालयाने या बैठकीत सर्व मुद्द्यांचा विचार केला. राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रगीत यांच्यातील फरक दूर करण्यासाठी हे महत्वाचे पाऊल आहे..Indian Railways New Rules : रेल्वेचा मोठा निर्णय! तिकीट अन् 'कोच'च्या नियमात केले महत्त्वपूर्ण बदल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.