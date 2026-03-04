Vantara project: वन्यप्राण्यांसाठी आधारवड ठरतेय ‘वनतारा’; अनंत अंबानी यांच्या प्रयत्नांचा विविध संस्थांकडून गौरव!

जामनगर (गुजरात): देशातील बहुचर्चित आणि वन्यप्राण्यांसाठी आधारवड ठरलेल्या ‘वनतारा प्राणी बचाव आणि पुनवर्सन केंद्रा’चे कार्य अल्पावधीतच वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रात मैलाचा दगड ठरले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या केंद्राचे अनावरण केल्यानंतर पहिल्या वर्षातच विविध ठिकाणच्या अनेक जखमी, पीडित आणि अडचणीत सापडलेल्या वन्यप्राण्यांचा केलेला बचाव त्यांना नवसंजीवनी देणारा ठरला आहे..Success Story: ‘ती’च्या स्वप्नांना मिळतेय सासर-माहेरचं बळ; जिद्द अन् चिकाटीने ‘सहाय्यक संचालक’ पदाला गवसणी, सायली कांबळे-चव्हाण यांची भरारी!.अनंत मुकेश अंबानी यांच्या पुढाकारातून स्थापन झालेल्या वनतारा प्राणी बचाव आणि पुनर्वसन केंद्राने वर्षभरात वाघ, सिंह, चित्ते, हत्ती, मगर, साप, पक्षी आणि विविध प्रजातींवरील गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या केल्या. उपचार आणि पुनर्वसनानंतर अनेक प्राण्यांना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आले आहे. वन्यजीव बचाव आणि पुनर्वसनातील योगदानाबद्दल अनंत मुकेश अंबानी यांना प्रतिष्ठित ‘ग्लोबल ह्यूमन अवॉर्ड’ने गौरविण्यात आले आहे. ‘इआराझा (EARAZA) आणि सिझा (SEAZA) यांसारख्या संस्थांचे सदस्यत्व, ग्लोबल ह्यूमन कन्झर्वेशन सर्टिफिकेशन (जागतिक मानवी संवर्धन प्रमाणपत्र) आणि ‘प्राणी मित्र पुरस्कार २०२५’ या माध्यमातून ‘वनतारा’च्या कार्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळाली आहे..‘वनतारा’ने राज्यातील असंख्य पशुवैद्यकांना प्रशिक्षण देत ५० हून अधिक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळा आयोजित केल्या. हजारो विद्यार्थ्यांना प्राणी संरक्षणाविषयी जागरूक करण्यासाठी विशेष उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. वनतारा केंद्राने सर्कस, लाकूड वाहून नेण्याचे काम, पर्यटन राईड आणि भिक्षा गोळा करणे यासारख्या कामांत असलेल्या सुमारे अडीचशे हत्तींची सुटका करत त्यांची विशेष काळजी घेतली आहे. विविध आजारांनी त्रस्त असलेल्या आणि थकलेल्या हत्तींसाठी आधुनिक उपचार व पोषण व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. .दाटीवाटीच्या आणि अपुऱ्या सुविधांमधून बाहेर काढलेल्या हजारो मगरींची देखभाल आणि वैद्यकीय काळजी वनतारा केंद्राकडून घेतली जात आहे. पश्चिम विभागासाठी राष्ट्रीय वन्यजीव देखभाल केंद्र म्हणून नियुक्त झाल्यानंतर ‘वनतारा’ने भारताच्या ‘वन हेल्थ’ प्रणालीला अधिक बळकटी दिली आहे. वनतारा केंद्रातील शास्त्रीय सुविधा देखील भक्कम आहे. अत्याधुनिक प्रयोगशाळा आणि ११ फिरत्या प्रयोगशाळेत सुमारे ७० हून अधिक तज्ज्ञ कार्यरत आहेत. दररोज सुमारे २,००० दान चाचण्या केल्या जातात.वनतारा परिसरात अत्याधुनिक, पूर्णपणे स्वयंचलित यंत्रणांमधून दररोज तब्बल एक लाख ५६ हजार किलो उच्च दर्जाचे प्राणीखाद्य तयार केले जाते. हे खाद्य केवळ तयारच होत नाही, तर तापमान-नियंत्रित वाहनांद्वारे विविध निवारा केंद्रापर्यंत पोचवले जाते. या व्यवस्थेची हाताळणी २०० प्रशिक्षित तज्ज्ञांकडून केली जाते..तसेच एक हजारांहून अधिक शेतकरी वैरण आणि पशुखाद्यांची निर्मिती करत या साखळीला बळ देतात. ‘वनतारा’चे बलस्थान केवळ पोषण व्यवस्थेत नाही, तर २०० सदस्यांचे आपत्कालीन बचाव पथक चोवीस तास सज्ज असते. देशातच नव्हे, तर परदेशातही ५० हून अधिक बचाव मोहिमांमध्ये या पथकाने सक्रिय सहभाग घेतला आहे. तसेच १५ ‘वाइल्डलाईफ रॅपिड रिस्पॉन्स अँड रेस्क्यू टीम’ तैनात केल्या आहेत. पंजाबमधील महापुराच्या वेळी संस्थेने मानवतावादी मदत करत लाखो नागरिक आणि हजारो प्राण्यांना आधार दिला. गुजरात वन विभागाच्या मदतीने ५३ चितळांना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात, बारडा अभयारण्यात सोडण्यात आले..वनतारा : एक दृष्टिक्षेपपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते वनतारा प्राणी बचाव आणि पुनर्वसन केंद्राचे अनावरणअसंख्य वन्यप्राण्यांना उपचार देऊन त्यांचे जीवन सुखकर केलेवाघ, सिंह, हत्ती, मगरी आणि इतर सस्तन प्राण्यांवर यशस्वी शस्त्रक्रियाअनंत अंबानी यांना प्राणी संरक्षणातील योगदानासाठी ‘ग्लोबल ह्यूमन अवॉर्ड’पश्चिम विभागासाठी वन्यजीव देखभाल केंद्र म्हणून नियुक्तीअत्याधुनिक प्रयोगशाळा व ११ फिरत्या प्रयोगशाळादररोज २,००० हून अधिक नमुन्यांची तपासणीअहोरात्र बचाव पथक सक्रिय ; ५० आंतरराष्ट्रीय बचाव मोहिमांत सहभाग.पंजाबच्या पूरग्रस्त भागातील नागरिक आणि प्राण्यांना आधार..Shaktipith Highway: शक्तिपीठ महामार्गासाठी मोजणी सुरू; कलम १६३ लागू, गावांमध्ये तणाव, शेतकऱ्यांचा संवादाचा आग्रह!.वनतारा आदर्श मॉडेलएक वर्ष पूर्ण करणारे ‘वनतारा’ हे केवळ प्राणी देखभाल केंद्र राहिले नसून विज्ञानाधिष्ठित आणि पर्यावरणीय संतुलन यांचा संगम असलेले मॉडेल आदर्श ठरत आहे. प्राण्यांचे बचावकार्य, उपचार, संशोधन, पुनर्वसन आणि त्यांना पुन्हा नैसर्गिक अधिवासात सोडणे तसेच समाजाचा सहभाग वाढवणे या सर्व क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर काम केले जात आहे.‘वनतारा’चे मुख्य ध्येय प्राण्यांचे संरक्षण आणि देखभालीचे आहे. प्राणी संरक्षण क्षेत्रात परिणामकारक कार्य करणे, वन्यजीवांचे संरक्षण करणे, स्थानिक समुदायांना बळ देणे आणि भारतासह जगासाठी अधिक शाश्वत भविष्य घडविण्यास हातभार लावण्याचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.