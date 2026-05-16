Chaat Capital: भारताची 'चाट राजधानी' कोणती ठावूक आहे? गल्लोगल्ल्यांमधील तो चटपटीत स्वाद; जाणून घ्या का आहे इथली चाट जगप्रसिद्ध!

भारतातील स्ट्रीट फूडची चर्चा 'चाट'शिवाय पूर्ण होऊच शकत नाही. तिखट, आंबट, गोड आणि चटपटीत स्वादांचे अनोखे मिश्रण असलेल्या चाटचे देशभरात कोट्यवधी चाहते आहेत. पण, तुम्हाला माहीत आहे का की भारतातील कोणत्या शहराला 'चाटची राजधानी' (Chaat Capital of India) म्हटले जाते? ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा लाभलेले उत्तर प्रदेशातील वाराणसी (काशी) हे शहर आपल्या अनोख्या चाट परंपरेसाठी जगभर प्रसिद्ध आहे..आज देखील वाराणसीच्या गल्ल्यांमध्ये संध्याकाळ होताच चाटच्या दुकानांवर खवय्यांची तुफान गर्दी पाहायला मिळत आहे. वाराणसीच्या या प्रसिद्ध खाद्यसंस्कृतीची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:'चाट राजधानी' बनण्याचे कारणवाराणसीच्या चाटची चव देशातील इतर कोणत्याही शहरापेक्षा अगदी वेगळी असते. येथे वापरले जाणारे विशेष मसाले, ताज्या चटण्या आणि पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या पारंपारिक रेसिपीजमुळे येथील चाटची चव एका वेगळ्याच पातळीवर पोहोचते. काशीमध्ये मिळणारी 'टोमॅटो चाट' (Tamatar Chaat) आणि 'पालक पत्ता चाट' तर देशभरात प्रसिद्ध आहेत..चाटमधील क्षेत्रीय विविधताभारतात जागोजागी चाट बनवण्याची पद्धत बदलते, जी या पदार्थाला अधिक समृद्ध करते. वाराणसी येथील चाटमध्ये देशी तूप, विशेष गरम मसाले आणि चवीचा समतोल (गोड-आंबट-तिखट) अप्रतिम असतो.दिल्लीची चाट अधिक मसालेदार आणि तिखट असते. मुंबईत शेवपुरी आणि दहीपुरीमध्ये शेव आणि गोड चटणीचा वापर जास्त केला जातो..वाराणसीसह देशभरात चाटचे अनेक प्रकार आवडीने खाल्ले जातातपाणीपुरी (गोलगप्पा/पुचका): कुरकुरीत पुरी आणि तिखट-आंबट पाणी.आलू टिक्की चाट: गरमागरम बटाटा टिक्कीवर दही आणि चटण्यांचे मिश्रण.राज कचौरी आणि पापडी चाट: वेगवेगळ्या डाळींचे सारण आणि क्रंची बेस असलेली शाही चाट..स्वादाचे मुख्य गमक (साहित्य)चाटच्या प्रत्येक प्लेटची जादू त्यात वापरल्या जाणाऱ्या घटकांमध्ये असते. उकडलेले बटाटे आणि वाटाणे/छोले हे चाटचा मुख्य आधार असतात. चिंचेची गोड चटणी आंबटपणा देते, पुदिन्याची चटणी ताजेपणा आणि तिखटपणा आणते, तर थंडगार दही या सर्व स्वादांना संतुलित करते. वरून टाकलेली बारीक शेव, पापडी आणि बुंदी चाटला एक उत्तम कुरकुरीतपणा (Crunch) देतात..काशीला जाणाऱ्यांसाठी खास टिपजर तुम्ही वाराणसीला भेट देत असाल, तर दशाश्वमेध घाट किंवा गोदौलिया परिसरातील प्रसिद्ध चाट भांडारांना नक्की भेट द्या. गंगेची विलोभनीय आरती पाहिल्यानंतर मातीच्या कुल्हडमध्ये मिळणाऱ्या गरमागरम चाटचा आस्वाद घेणे हा एक अविस्मरणीय अनुभव आहे.काशीचा हा स्वाद केवळ स्थानिकांसाठीच नाही, तर जगभरातून येणाऱ्या पर्यटकांसाठीही एक मोठे आकर्षण बनला आहे.