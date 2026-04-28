City of Lassi: उन्हाळ्यातील अमृत! 'हे' शहर आहे भारताची 'लस्सी राजधानी'; काय आहेत कुल्हडमधील मलाईदार चवीचे फायदे ?

उन्हाळ्याच्या दिवसांत शरीराला थंडावा देणारे सर्वोत्तम पेय म्हणजे लस्सी. पण तुम्हाला माहीत आहे का, भारतातील कोणत्या जिल्ह्याला 'लस्सीचे शहर' (City of Lassi) म्हटले जाते? या शहराची लस्सी इतकी प्रसिद्ध आहे की, ती पिण्यासाठी देश-विदेशातून पर्यटक गर्दी करतात.आज जेव्हा कडाक्याचे ऊन पडत आहे, अशा वेळी 'लस्सीचे शहर' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वाराणसी (Varanasi)ची चर्चा होणे स्वाभाविक आहे..वाराणसी: लस्सीचे माहेरघरवाराणसीला केवळ मंदिरांचे शहर नाही, तर चवींचे शहरही म्हटले जाते. येथील लस्सीची काही खास वैशिष्ट्येकुल्हडची जादू: येथे लस्सी मातीच्या कुल्हडमध्ये दिली जाते, ज्यामुळे तिला एक खास सुगंध (Earthiness) प्राप्त होतो..मलाईदार आणि घट्ट: येथील लस्सी इतकी घट्ट आणि मलाईदार असते की ती पिण्याऐवजी चमच्याने खावी लागते.विविध प्रकार: साध्या लस्सीसोबतच येथे केसर, आंबा, रबडी आणि सुक्या मेव्यांनी (Dry Fruits) सजवलेली लस्सी पर्यटकांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय आहे.१०० वर्षांचा वारसा: वाराणसीमध्ये लस्सीची अशी अनेक दुकाने आहेत जी १०० वर्षांहून अधिक जुनी आहेत आणि आजही त्याच पारंपरिक पद्धतीने लस्सी बनवतात..लस्सी पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे१. नैसर्गिक कूलिंग ड्रिंक: दहीपासून बनवलेली लस्सी शरीराचे तापमान संतुलित ठेवते आणि 'लू' (Heatstroke) पासून संरक्षण करते.२. पचनासाठी उत्तम: यामध्ये असलेल्या 'प्रोबायोटिक्स'मुळे पचनसंस्था मजबूत होते. गॅस, बद्धकोष्ठता आणि अपचनाचा त्रास कमी होतो.३. पोषक तत्वांचा खजिना: लस्सीमध्ये कॅल्शियम, पोटॅशियम, व्हिटॅमिन B आणि D मुबलक प्रमाणात असते, जे हाडे मजबूत करण्यासाठी आणि रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी मदत करतात..वाराणसीतील प्रसिद्ध लस्सी कॉर्नर्सजर तुम्ही वाराणसीला जाणार असाल, तर 'ब्लू लस्सी शॉप' किंवा 'रामनगर' भागातील प्रसिद्ध लस्सी नक्की ट्राय करा. येथील लस्सीची चव तुमच्या जिभेवर आयुष्यभर रेंगाळत राहील. काशीच्या गल्ल्यांमध्ये फिरताना कुल्हडमधील थंडगार लस्सीचा आनंद घेणे हा एक वेगळाच अनुभव आहे.