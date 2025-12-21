देश

Varanasi Municipal Corporation: बनारसमध्ये घाण करणाऱ्यांवर 'ॲक्शन'! गंगा घाटावर थुंकल्यास दंड, तर दुकानदारांसाठी नवे नियम लागू

Ganga Ghats: बनारसमधील गंगा घाटांवर अस्वच्छता करणाऱ्यांविरोधात महापालिकेने कडक कारवाई सुरू केली आहे. थुंकल्यास ५०० रुपयांचा दंड, तर दुकानदारांसाठी नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
वाराणसी महानगरपालिकेने स्वच्छतेच्या बाबतीत आता अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल यांनी शनिवारी वाराणसीतील विविध ३० हून अधिक घाटांचे औचक निरीक्षण केले आणि अस्वच्छता पसरवणाऱ्यांवर थेट कारवाई केली.

