Varanasi Municipal Corporation: बनारसमध्ये घाण करणाऱ्यांवर 'ॲक्शन'! गंगा घाटावर थुंकल्यास दंड, तर दुकानदारांसाठी नवे नियम लागू

वाराणसी महानगरपालिकेने स्वच्छतेच्या बाबतीत आता अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल यांनी शनिवारी वाराणसीतील विविध ३० हून अधिक घाटांचे औचक निरीक्षण केले आणि अस्वच्छता पसरवणाऱ्यांवर थेट कारवाई केली..थुंकल्यास ५०० रुपये दंडनगर आयुक्तांनी अस्सी घाट ते मणिकर्णिका घाटापर्यंत पायी फिरून पाहणी केली. यावेळी हरिश्चंद्र घाटावर एका तरुणाला थुंकताना पकडण्यात आले आणि त्याच्याकडून जागीच ५०० रुपये दंड वसूल करण्यात आला. तसेच, घाटाच्या भिंतीवर जिथे पान-मसाल्याचे डाग आहेत, तिथे तातडीने स्वच्छता करून 'वॉल पेंटिंग' करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..मणिकर्णिका घाटावरील लाकूड विक्रेत्यांसाठी कडक नियमअंतिम संस्कारासाठी येणाऱ्या लोकांची फसवणूक टाळण्यासाठी मणिकर्णिका घाटावरील दुकानदारांसाठी प्रशासनाने नवे नियम जारी केले आहेत: दरांचा फलक (Rate Board): प्रत्येक दुकानाबाहेर दुकानदाराचे नाव, मोबाईल नंबर आणि लाकडाचे दर (Rate) स्पष्टपणे लिहिलेला बोर्ड लावणे अनिवार्य आहे..साठवणुकीवर मर्यादा: कोणताही दुकानदार घाटावर ३ दिवसांपेक्षा जास्त लाकडाचा साठा (Stock) करू शकणार नाही. अतिक्रमण हटवले: घाटाच्या पायऱ्यांवर अस्ताव्यस्त पडलेले लाकडाचे ढीग हटवून रस्ता मोकळा करण्यात आला आहे..पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणाघाटांवरील तुटलेले दगड (Pathways) तातडीने बदलण्याचे आणि बंद असलेले दिवे दुरुस्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. रामलीला मैदानाजवळील कचरा आणि मलबा साफ करून त्या जागेचा वापर दोनचाकी वाहनांच्या पार्किंगसाठी केला जाणार आहे, जेणेकरून घाटावरील वाहतूक कोंडी कमी होईल. गंगेच्या घाटांवर जमा झालेला गाळ लवकरात लवकर साफ करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..Kolhapur Politics : मुश्रीफांची सून बिनविरोध झाल्यानंतर मंडलिक अॅक्शनमोडवर सगळ्या उमेदवारांना केलं गायब, कागलचं राजकारण वेगळ्या वळणावर.प्रशासनाचा इशारानगर आयुक्तांनी स्थानिक पोलीस आणि ठाणे प्रमुखांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, घाटांवर पुन्हा अतिक्रमण होणार नाही याची काळजी घ्यावी. भाविकांना स्वच्छ आणि सुंदर घाट मिळावा, हाच या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.