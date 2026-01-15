देश

पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांनी स्थापन केलेल्या अनेक मूर्तींची तोडफोड? ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाटाजवळ काय घडले?

Allegations Over Damage to Ahilyabai Holkar-Era Statues : वाराणसीतील मणिकर्णिका घाट पुनर्विकासादरम्यान देवी अहिल्याबाई होळकर यांनी स्थापलेल्या मूर्तींची तोडफोड झाल्याचा आरोप ट्रस्टने केला आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
इंदूर : वाराणसीतील ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाटाच्या पुनर्विकासाच्या (Manikarnika Ghat Redevelopment) नावाखाली तेथे असलेल्या देवी अहिल्याबाई होळकर यांनी स्थापन केलेल्या अनेक मूर्तींची तोडफोड करण्यात आल्याचा दावा इंदूरच्या तत्कालीन होळकर शासकांच्या दानधर्माशी संबंधित मालमत्तांचे जतन करणाऱ्या एका ट्रस्टने केला आहे.

