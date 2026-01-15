पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांनी स्थापन केलेल्या अनेक मूर्तींची तोडफोड? ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाटाजवळ काय घडले?

इंदूर : वाराणसीतील ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाटाच्या पुनर्विकासाच्या (Manikarnika Ghat Redevelopment) नावाखाली तेथे असलेल्या देवी अहिल्याबाई होळकर यांनी स्थापन केलेल्या अनेक मूर्तींची तोडफोड करण्यात आल्याचा दावा इंदूरच्या तत्कालीन होळकर शासकांच्या दानधर्माशी संबंधित मालमत्तांचे जतन करणाऱ्या एका ट्रस्टने केला आहे..इंदूरस्थित खासगी ट्रस्टने या कृत्याचा तीव्र निषेध व्यक्त केला असून, संबंधित यंत्रणांविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे सांगितले आहे. ट्रस्टच्या माहितीनुसार, त्यांनी १७९१ मध्ये प्रथम मणिकर्णिका घाटाचे नूतनीकरण केले होते..Viral Video : आयुष्यात पहिल्यांदाच आजी-आजोबांनी पाहिला समुद्र; पायांना लाटा स्पर्श होताच त्यांच्या चेहऱ्यावर.., भावनिक क्षण पाहून नेटकरी म्हणाले....१० जानेवारी रोजी कोणतीही पूर्वसूचना किंवा इशारा न देता, कथितरीत्या वाराणसी महानगरपालिकेच्या आदेशानुसार, पुनर्विकासाच्या नावाखाली मणिकर्णिका घाट काही तासांत पाडण्यात आला. हे कृत्य स्थळाच्या इतिहासाकडे किंवा महत्त्वाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून करण्यात आले, असा आरोप ट्रस्टने केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.