Varanasi Off Beat Travel : काशीमध्ये आहे भविष्य सांगणारी विहीर! बनारस फिरताना 'या' खास ठिकाणांना नक्की भेट द्या

Fortune telling well in Varanasi: उत्तर प्रदेशातील गंगा नदीच्या काठावर वसलेले वाराणसी (काशी) हे जगातील सर्वात जुन्या शहरांपैकी एक मानले जाते. हिंदू धर्मात मोक्षाची नगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या शहरात दरवर्षी लाखो भाविक केवळ धार्मिक विधींसाठी येतात.मात्र, गंगेच्या घाटांच्या आणि गजबजलेल्या गल्ल्यांच्या पलीकडेही वाराणसीमध्ये अशी काही ठिकाणे आहेत, ज्यांचा इतिहास आणि रहस्ये पर्यटकांना थक्क करून सोडतात. जर तुम्ही काशी यात्रेचे नियोजन करत असाल, तर तुमच्या यादीत खालील ठिकाणांचा समावेश नक्की करा..रामनगर किल्ला: गंगेच्या पैलतीरावरील ऐतिहासिक ठेवातुलसी घाटाच्या समोर, गंगा नदीच्या दुसऱ्या टोकाला उभा असलेला रामनगर किल्ला हे वास्तुकलेचे एक उत्तम उदाहरण आहे. १७५० मध्ये बनारसचे तत्कालीन राजा बलवंत सिंह यांनी लाल वाळूच्या दगडात (Sandstone) या किल्ल्याची निर्मिती केली होती.जरी १९७१ मध्ये अधिकृतपणे राजाची पदे रद्द झाली असली, तरी आजही पेलू भीरू सिंह यांना वाराणसीचे महाराजा मानले जाते आणि ते याच किल्ल्यात निवास करतात. या किल्ल्यामध्ये 'वेद व्यास' मंदिर आणि राजघराण्याचा इतिहास सांगणारे एक भव्य संग्रहालय आहे. या संग्रहालयातील प्राचीन पालख्या, हस्तिदंती कलाकुसर आणि जुनी शस्त्रे पर्यटकांना राजांच्या वैभवशाली काळाची आठवण करून देतात..संकट मोचन हनुमान मंदिर: श्रद्धेचे आणि शांतीचे केंद्रअस्सी नदीच्या काठावर वसलेले संकट मोचन हनुमान मंदिर हे वाराणसीच्या आध्यात्मिक जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. १९०० च्या दशकात थोर स्वातंत्र्यसेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय यांनी या मंदिराची स्थापना केली होती. श्रीरामाचे परमभक्त हनुमानाला समर्पित असलेल्या या मंदिरात दर्शनासाठी येणारा प्रत्येक भाविक 'बेसन लाडू'चा प्रसाद आवर्जून चढवतो.हे मंदिर आपल्या शांत परिसरासाठी आणि तेथील वानरांच्या खोडकरपणासाठी प्रसिद्ध आहे. मंदिरात प्रवेश करताना पर्यटकांना आपल्या हातातील प्रसादाची पिशवी सांभाळून ठेवावी लागते, कारण येथील वानर अत्यंत चपळाईने प्रसाद पळवण्यात पटाईत आहेत..भविष्याचे रहस्य सांगणारी 'भविष्य विहीर'वाराणसीमध्ये एक अशी गूढ विहीर आहे, जी लोकांच्या भविष्याबद्दल, विशेषतः आयुष्याच्या अंताबद्दल संकेत देते असे मानले जाते. स्थानिक लोकांच्या पुरातन मान्यतेनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने या विहिरीच्या पाण्यात डोकावून पाहिले आणि त्याला स्वतःची स्पष्ट परछाई (सावली) दिसली नाही, तर त्याचा अर्थ असा होतो की येणाऱ्या सहा महिन्यांत त्या व्यक्तीचे जीवन संपुष्टात येऊ शकते..हे ठिकाण वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून अनाकलनीय असले तरी, वाराणसीच्या लोककथा आणि गूढ परंपरेचा हा एक अत्यंत रोमांचक भाग आहे. अनेक पर्यटक कुतूहलापोटी या विहिरीला भेट देऊन आपल्या नशिबाची चाचपणी करण्याचा प्रयत्न करतात.वाराणसी केवळ मंदिरांचे शहर नाही, तर ते इतिहासाच्या खुणा आणि अनेक गुपितांनी नटलेले आहे. गंगेची सायंकाळची आरती पाहिल्यानंतर, शहरातील या अनवट वाटांवर फिरणे तुमच्या काशी यात्रेला अधिक समृद्ध बनवेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.