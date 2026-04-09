UP: पोलिसांना मिळणार २ BHK फ्लॅट्स! सरकारची 'मोठी' भेट! ११ मजली इमारत आणि आधुनिक सुविधा

वाराणसीमध्ये तैनात असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मोठी भेट जाहीर केली आहे. पोलीस लाईनमध्ये राहण्याच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आधुनिक बहुमंजिली निवासी इमारतीचे (Multi-Storey Building) काम वेगाने सुरू आहे.मिळालेल्या ताज्या माहितीनुसार, वाराणसी पोलीस लाईनमध्ये ही अद्ययावत इमारत आकार घेत आहे. यामुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानात मोठी सुधारणा होणार आहे..प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्यया निवासी इमारतीत सर्व सोयींनी युक्त असे २ BHK फ्लॅट्स असतील, जिथे पोलीस कर्मचारी आपल्या कुटुंबासह राहू शकतील. ही इमारत 'ग्राऊंड प्लस ११' (G+11) मजल्यांची असेल.यात एकूण १९२ टाइप-२ फ्लॅट्स बांधले जात आहेत. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी सुमारे २६७४.६४ लाख रुपयांचा निधी खर्च केला जात आहे..पर्यावरणपूरक आणि आधुनिक सुविधावाराणसीचे पोलीस आयुक्त मोहित अग्रवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या बहुमंजिली इमारतीच्या आराखड्यात पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.इमारतीमध्ये आधुनिक अग्निशमन यंत्रणा, लिफ्ट आणि सीसीटीव्ही सुरक्षा यांसारख्या सुविधांचा समावेश असेल. २४ तास ड्युटी करणाऱ्या पोलिसांना ड्युटीनंतर कुटुंबासह सन्मानाने आणि शांततेत राहता यावे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे..काय होणार फायदा?वाराणसीत पोलिसांची संख्या वाढली असली, तरी त्या प्रमाणात निवासी गाळे उपलब्ध नव्हते. अनेक पोलिसांना खाजगी भाड्याच्या खोलीत राहावे लागत असे.१. आर्थिक बचत: स्वतःचे हक्काचे शासकीय घर मिळाल्यामुळे पोलिसांची भाड्याची मोठी रक्कम वाचणार आहे.२. कौटुंबिक सुख: ड्युटीच्या ठिकाणी जवळच घर असल्याने पोलिसांना आपल्या कुटुंबाला अधिक वेळ देता येईल.३. कार्यक्षमता: राहण्याची चिंता मिटल्यामुळे पोलिसांच्या कामातील कार्यक्षमता आणि मनोधैर्य उंचावण्यास मदत होईल..इतर पोलीस ठाण्यांचाही कायापालटकेवळ निवासस्थानच नाही, तर वाराणसीमधील शिवपूर, फूलपूर, लालपूर आणि बडागाव यांसारख्या सहा जुन्या पोलीस ठाण्यांच्या जागी आधुनिक इमारतींचे बांधकामही सुरू आहे. या इमारती ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.वाराणसी पोलीस दलाला अधिक सक्षम आणि 'स्मार्ट' बनवण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.