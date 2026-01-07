देश

Varanasi Off Beat Travel : काशीमध्ये आहे भविष्य सांगणारी विहीर! बनारस फिरताना 'या' खास ठिकाणांना नक्की भेट द्या

उत्तर प्रदेशातील गंगा नदीच्या काठावर वसलेले वाराणसी (काशी) हे जगातील सर्वात जुन्या शहरांपैकी एक मानले जाते.
varanasi chandrakoop ancient well .jpg

सकाळ वृत्तसेवा
मात्र, गंगेच्या घाटांच्या आणि गजबजलेल्या गल्ल्यांच्या पलीकडेही वाराणसीमध्ये अशी काही ठिकाणे आहेत, ज्यांचा इतिहास आणि रहस्ये पर्यटकांना थक्क करून सोडतात. जर तुम्ही काशी यात्रेचे नियोजन करत असाल, तर तुमच्या यादीत खालील ठिकाणांचा समावेश नक्की करा.

