Varanasi Urban Ropeway : वाराणसीत देशातील पहिला नागरी रोपवे अंतिम टप्प्यात; १४८ केबल कार अन् ५० रुपये तिकीट; डिसेंबरमध्ये होणार सुरू

वाराणसी: वाराणसीतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी उभारण्यात येत असलेला देशातील पहिला नागरी वाहतूक रोपवे प्रकल्प लवकरच प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होण्याची शक्यता आहे. सुमारे ८०७ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाचे ९६ टक्के काम पूर्ण झाले असून, सध्या अंतिम चाचण्या सुरू आहेत. डिसेंबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे उद्घाटन होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.या रोपवेमुळे कैंट रेल्वे स्थानक ते गोदौलिया हा प्रवास अवघ्या १५ ते १६ मिनिटांत करता येणार आहे. सध्या रस्त्याने या अंतरासाठी गर्दीच्या वेळेत ४५ मिनिटांपासून एक तासापर्यंत वेळ लागू शकतो. पूर्ण प्रवासासाठी ५० रुपये तिकीट दर प्रस्तावित करण्यात आला आहे..३.८५ किलोमीटरचा मार्ग, पाच स्थानकेवाराणसीतील अरुंद रस्ते आणि वाढती वाहतूक यांमुळे निर्माण होणारी कोंडी कमी करण्याच्या उद्देशाने या प्रकल्पाची पायाभरणी मे २०२३ मध्ये करण्यात आली होती. हा रोपवे कैंट रेल्वे स्थानक ते गोदौलिया या ३.८५ किलोमीटरच्या मार्गावर उभारण्यात आला आहे.या मार्गावर एकूण पाच स्थानके असतील. त्यामध्ये कैंट रेल्वे स्थानक, काशी विद्यापीठ, रथयात्रा, गिरिजाघर आणि गोदौलिया या स्थानकांचा समावेश आहे. त्यामुळे रेल्वे स्थानकापासून शहरातील प्रमुख भागांपर्यंत पोहोचणे प्रवाशांना सोपे होणार आहे.१४८ केबल कारमधून प्रवासया प्रकल्पासाठी स्वित्झर्लंडचे आधुनिक केबल कार तंत्रज्ञान वापरण्यात आले आहे. संपूर्ण मार्गावर १४८ गंडोला केबिन्स धावणार आहेत. प्रत्येक सामान्य केबिनमध्ये एकावेळी १० प्रवाशांना प्रवास करता येईल. याशिवाय मान्यवरांसाठी स्वतंत्र विशेष केबिनचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे.प्रकल्पाच्या उभारणीत १०० हून अधिक अभियंते आणि १,५०० हून अधिक कामगार सहभागी झाले होते. सध्या प्रकल्पाच्या अंतिम चाचण्या सुरू असून, उर्वरित काम पूर्ण करण्यावर भर दिला जात आहे..तिकीट दर ५० रुपये प्रस्तावितकैंट रेल्वे स्थानक ते गोदौलिया या संपूर्ण प्रवासासाठी ५० रुपये तिकीट दर प्रस्तावित करण्यात आला आहे. एका स्थानकापासून पुढील स्थानकापर्यंतच्या प्रवासासाठी १० रुपये शुल्क आकारण्याची योजना आहे.दररोज प्रवास करणाऱ्या स्थानिक नागरिकांसाठी मासिक पास उपलब्ध करून देण्याचाही विचार आहे. तसेच नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) वापरणाऱ्या प्रवाशांना २० टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे.स्थानकांवर विविध सुविधारोपवेच्या स्थानकांवर प्रवाशांसाठी अनेक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. यामध्ये विश्रामगृह, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, लहान मुलांच्या देखभालीसाठी स्वतंत्र कक्ष, प्राथमिक वैद्यकीय सुविधा, पोलीस चौकी आणि सामान ठेवण्यासाठी कक्ष यांचा समावेश आहे.पाचही स्थानकांवर मिळून एकाच वेळी सुमारे एक हजार प्रवाशांच्या बसण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. रोपवेच्या नियमित संचालनासाठी सुमारे ३०० कर्मचारी तैनात ठेवण्याचे नियोजन आहे..वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदतवाराणसीत देश-विदेशातून मोठ्या संख्येने भाविक आणि पर्यटक येतात. त्यामुळे शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर गर्दीचा ताण वाढतो. रोपवे सुरू झाल्यानंतर कैंट रेल्वे स्थानक आणि गोदौलिया परिसरादरम्यानचा प्रवास अधिक जलद आणि सुलभ होण्यास मदत होऊ शकते. तसेच प्रवाशांना उंचावरून प्राचीन काशीचे विहंगम दृश्य पाहण्याची संधीही मिळणार आहे.सध्या या प्रकल्पाच्या अंतिम चाचण्या सुरू असून, डिसेंबरमध्ये उद्घाटन होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, प्रत्यक्ष सेवा सुरू होण्याची तारीख आणि अंतिम तिकीट दर याबाबत अधिकृत घोषणा होणे बाकी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.