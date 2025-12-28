Yogi Adityanath : औरंगजेबाची मोठी घोडचूक काय होती? वीर बाल दिवसानिमित्त योगी आदित्यनाथांचा हल्लाबोल!

उत्तर प्रदेश : इतिहास हा त्याग आणि बलिदानाचा असतो, अत्याचाराचा नाही, असे प्रतिपादन उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सोमवारी केले. ‘वीर बाल दिवस’ानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री योगी यांनी मुघल बादशहा औरंगजेबावर तीव्र टीका केली. औरंगजेब स्वतःला हिंदुस्थानचा बादशहा म्हणवून घेत होता, पण ती त्याची मोठी चूक होती, असे ते म्हणाले. आज देशात त्याचे नाव घेणारे फारसे कोणी उरलेले नाही, तसेच त्याच्या थडग्यालाही कोणी विचारत नाही, असा टोला त्यांनी लगावला. गुरु तेग बहादूर यांना आव्हान देणे ही औरंगजेबाची मोठी घोडचूक ठरली, कारण त्यांच्या तेजासमोर क्रूरता टिकू शकत नाही, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.https://x.com/myogiadityanath/status/2004470761839644765.शीख गुरूंच्या बलिदानाचा उल्लेख करताना योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले की, गुरु गोबिंद सिंह यांचे चार साहिबजादे—अजित सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह आणि फतेह सिंह—यांचे सर्वोच्च बलिदान स्मरणात ठेवण्यासाठी ‘वीर बाल दिवस’ साजरा केला जातो. ज्यांच्या जीवनात त्याग आणि बलिदान आहे, त्यांचाच इतिहास लिहिला जातो, असे त्यांनी नमूद केले..CM Yogi Adityanath: काशी-तमिळ संगमम् मध्ये उत्तर-दक्षिण संस्कृतीचा अद्भुत संगम, मुख्यमंत्री योगींच्या हस्ते शानदार शुभारंभ.शीख धर्माचा इतिहास हा केवळ भक्तीचा नाही, तर शक्तीचाही इतिहास आहे. गुरु नानक देव यांनी पेटवलेली ज्योत गुरु तेग बहादूर आणि गुरु गोबिंद सिंह यांनी आपल्या बलिदानाने अजरामर केली, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. नवीन पिढीला या शौर्यगाथांपासून प्रेरणा मिळावी यासाठी साहिबजाद्यांच्या कथा शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट केल्या जात असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. ‘वीर बाल दिवस’ हा प्रत्येक भारतीय तरुणासाठी प्रेरणादायी असल्याचे त्यांनी सांगितले..यावेळी मुख्यमंत्री योगी यांनी शीख धर्मातील लंगर परंपरेचे विशेष कौतुक केले. जिथे कोणाची जात, धर्म किंवा ओळख विचारली जात नाही, तेच खऱ्या अर्थाने सामाजिक समरसतेचे उदाहरण आहे, असे ते म्हणाले. कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांसह लंगरमध्ये सहभागी झाले.https://x.com/myogiadityanath/status/2004479578195251622.कार्यक्रमाची सुरुवात मुख्यमंत्री निवासस्थानी गुरु ग्रंथ साहिबसमोर नतमस्तक होऊन करण्यात आली. यावेळी ‘छोटे साहिबजादे’ या पुस्तिकेचे विमोचन करण्यात आले. कीर्तन करणाऱ्या लहान मुलांचा सत्कारही करण्यात आला. ‘वीर बाल दिवस’ला राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले. मुख्यमंत्री म्हणाले, “स्वदेश आणि स्वधर्मासाठी सर्वस्व अर्पण करण्याची शीख गुरूंची परंपराच देशाच्या प्रगतीचा खरा मार्ग आहे.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.