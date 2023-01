Video: जम्मू-काश्मीरमध्ये राहुल गांधींच्या 'भारत जोडो' यात्रेला मोठी सुरक्षा व्यवस्था

By

Bharat Jodo Yatra, Avantipora : काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा सध्या जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरु आहे. या यात्रेदरम्यान केंद्रानं पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था पुरवलेली नाही, असा आरोप करत राहुल गांधींनी ही यात्रा स्थगित केली होती.

त्यांच्या या गंभीर आरोपानंतर आता यात्रेला मोठं सुरक्षा कवच प्रदान करण्यात आलं आहे, याचा व्हिडिओ समोर आला आहे. (Video Big security arrangements for Rahul Gandhi Bharat Jodo Yatra in Jammu and Kashmir Avantipora)

जम्मू आणि काश्मीरच्या अवंतीपोरा इथं सध्या भारत जोडो यात्रा सुरु आहे. यामध्ये राहुल गांधी यांच्या बहिण आणि काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी देखील सहभागी झाल्या आहेत. तसेच पीडीपीच्या प्रमुख महबुबा मुफ्ती देखील या यात्रेत सहभागी झाल्या.

राहुल गांधी यांनी सुरक्षा व्यवस्थेवरुन नाराजी व्यक्त केली होती, यात्रेत चालताना आपले अनेक सहकारी जखमी झाल्याचा दावाही त्यांनी केला होता. त्यामुळं आपल्याला ही यात्रा स्थगित करताना दुःख होत आहे, असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं होतं.

दरम्यान, अवंतीपोरा इथं भारत जोडो यात्रेला केंद्रानं जवानांची मोठी सुरक्षा पुरवली आहे. याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियामध्ये व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओत मोठ्या प्रमाणावर जवान सुरक्षेसाठी दिसून आले आहेत. विशेष म्हणजे राहुल गांधींसोबत ते या यात्रेत चालताना दिसत आहेत.