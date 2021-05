Video: अंडे चोरणाऱ्या पोलिसाला घडली अद्दल

चंदीगड (Chandigarh)- अंडे चोरल्याप्रकरणी (stealing eggs) पंजाबमधील एका हेड कॉन्स्टेबलला निलंबित (Punjab cop suspended) करण्यात आले आहे. या घटनेचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. पोलिस एका गाड्यावरील अंडे चोरत असल्याचं व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. पोलिसाचे नाव प्रितपाल सिंग असून त्यांची पोस्टिंग पंजाब फतेगड साहेब पोलिस स्टेशनमध्ये होती. पंजाब पोलिसांनी ट्विट करुन या पोलिसाला निबंलित करण्यात आल्याचं सांगितलंय. (video goes viral Punjab cop suspended for stealing eggs in Chandigarh)

पंजाब पोलिसांनी ट्विटमध्ये म्हटलंय की, एक व्हिडिओ व्हायरल होत होता, ज्यात फतेगड साहेब पोलिस स्टेशनमधील HC प्रितपाल सिंग रस्त्यावरील एका गाडीमधून अंडी चोरताना कॅमेरामध्ये दिसत आहेत. यावेळी गाडीचा मालक कुठेतरी गेला होता. प्रितपाल सिंग आपल्या खिशामध्ये अंडे ठेवताना दिसत आहेत. त्यांना निलंबित करण्यात आले असून त्यांच्याविरोधात चौकशी सुरु करण्यात आली आहे.

प्रितपाल सिंग अंडे चोरत असताना एकाने याचे व्हिडिओ शुटींग केले होते. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर प्रकरण उजेडात आले. सिंग आजुबाजूला पाहात अंडे चोरुन आपल्या खिशामध्ये ठेवतात. काहीवेळाने गाडीचा मालक त्याठिकाणी येतो. यावेळी सिंग काहीही न घडल्यासारखं दाखवत तेथून निघून जातात.