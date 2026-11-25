चेन्नई : कल्लाकुरिचीच्या महिला जिल्हाधिकाऱ्यांना कथितरीत्या अश्लील संदेश पाठविल्याप्रकरणी सत्ताधारी तमिळगा वेत्री कळघमचे (टीव्हीके) आमदार सी. अरुल विग्नेश यांच्याविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या तक्रारीवरून ही कारवाई करण्यात आली. .Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.मद्रास उच्च न्यायालयाने सोमवारी सरकारी वकिलांना मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तक्रारीबाबत माहिती घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर मंगळवारी न्यायालयात गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती देण्यात आली. पोलिसांनी आमदाराच्या उलुंदूरपेट येथील निवासस्थानी जाऊन त्यांची तासभर चौकशी केली. .त्यांच्या घराबाहेर पोलिस बंदोबस्तही तैनात करण्यात आला आहे. आमदाराने जुलैमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना अश्लील संदेश पाठविल्याचा आणि मद्यधुंद अवस्थेत त्यांच्या कार्यालयाला भेट दिल्याचा आरोप आहे. आमदाराने यापूर्वी हे आरोप फेटाळले होते. या प्रकरणाची राष्ट्रीय महिला आयोगानेही दखल घेतली होती. .न्यायालयाने समाजमाध्यमांवरील आक्षेपार्ह संदेश हटविण्याचे आणि २२ डिसेंबरपर्यंत तपासाचा अंतिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. पुढील सुनावणी २७ नोव्हेंबरला होणार आहे. दरम्यान, द्रमुक नेते एम. के. स्टॅलिन आणि नेत्या कनिमोळी यांनी मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय यांच्यावर टीका केली..Yerawada Historic Well: येरवड्यात आढळली पेशवेकालीन विहीर; उड्डाणपुलासाठी ऐतिहासिक वास्तू बुजविली जाण्याची शक्यता.संबंधित आमदाराविरोधात वेळीच कारवाई का झाली नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, याप्रकरणी आमदार सी. अरूल विघ्नेश यांना तातडीने अटक करून त्यांची ‘सीबीआय’चौकशी करण्याची मागणी अण्णा द्रमुकचे सरचिटणीस ई.पलानीस्वामी यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.