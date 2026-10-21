Vijaya Dashmi 2026: दसऱ्यानिमित्त मुख्यमंत्र्यांचे कन्यापूजन आणि शस्त्रपूजन; जनतेच्या सुख-समृद्धीसाठी प्रार्थना

विजयादशमीनिमित्त मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी भोपाळ येथील मुख्यमंत्री निवासस्थानी पारंपरिक पद्धतीने कन्यापूजन आणि शस्त्रपूजन केले. यावेळी त्यांनी राज्यातील नागरिकांना दसऱ्याच्या शुभेच्छा देत सर्वांच्या जीवनात सुख, समृद्धी, शांती आणि सुरक्षितता नांदावी, अशी प्रार्थना केली. तसेच सशस्त्र दलांच्या योगदानाचा गौरव करत नागरिकांनी प्रभू श्रीरामांच्या जीवनातील आदर्श आचरणात आणावेत, असे आवाहन केले..कन्यापूजन आणि शस्त्रपूजनविजयादशमीच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री निवासस्थानी आयोजित पूजन कार्यक्रमात डॉ. यादव यांनी कन्यापूजन करून नारीशक्तीप्रती आदर व्यक्त केला. त्यानंतर शस्त्रपूजन करण्यात आले. भारतीय परंपरेत शक्ती, शौर्य आणि संरक्षण यांना महत्त्व असल्याचे सांगत त्यांनी या सणाच्या शुभेच्छा दिल्या..सशस्त्र दलांच्या योगदानाचा गौरवलोकशाहीत नागरिकांचे अधिकार सुरक्षित राहण्यासाठी देशाच्या संरक्षण दलांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. सशस्त्र दलांचे जवान देशाच्या सुरक्षेसाठी योगदान देतात आणि त्याग करतात. त्यांच्या समर्पणामुळे देशाची लोकशाही आणि नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यास बळ मिळते, असे त्यांनी नमूद केले..प्रभू श्रीरामांच्या आदर्शांचे पालन करण्याचे आवाहनविजयादशमी हा अधर्मावर धर्माच्या विजयाचे प्रतीक असलेला सण आहे. प्रभू श्रीरामांनी रावणाचा वध करून धर्माचा विजय प्रस्थापित केल्याच्या स्मरणार्थ हा उत्सव साजरा केला जातो. प्रत्येकाने श्रीरामांच्या जीवनातील मूल्ये आणि आदर्श आपल्या आचरणात आणण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री यादव यांनी केले.समाजातील गरीब आणि वंचित घटकांचे कल्याण करणे, नागरिकांच्या जीवनातील अडचणी दूर करण्यासाठी प्रयत्न करणे आणि राज्यात सुख-समृद्धी वाढवणे हे सरकारचे प्राधान्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले..शासकीय पातळीवर सण साजरे करण्यावर भरराज्यातील सांस्कृतिक परंपरांचे संवर्धन व्हावे आणि नागरिकांमध्ये सलोखा वाढावा, यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने शासकीय पातळीवरही विविध सण उत्साहाने साजरे करण्याचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या उपक्रमांतर्गत विविध जिल्ह्यांमध्ये मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी शस्त्रपूजन कार्यक्रमांत सहभागी होत आहेत.विजयादशमीच्या दिवशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा स्थापना दिनही असल्याने मुख्यमंत्री यादव यांनी संघाच्या स्वयंसेवकांना आणि नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.