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Vijaya Dashmi 2026: दसऱ्यानिमित्त मुख्यमंत्र्यांचे कन्यापूजन आणि शस्त्रपूजन; जनतेच्या सुख-समृद्धीसाठी प्रार्थना

Vijaya Dashami 2026, Mohan Yadav, Kanya Pujan: विजयादशमीनिमित्त मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी भोपाळमधील मुख्यमंत्री निवासस्थानी कन्यापूजन आणि शस्त्रपूजन केले.
Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav Performs Kanya Pujan and Shastra Pujan at His Bhopal Residence on Vijayadashami

Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav Performs Kanya Pujan and Shastra Pujan at His Bhopal Residence on Vijayadashami

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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विजयादशमीनिमित्त मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी भोपाळ येथील मुख्यमंत्री निवासस्थानी पारंपरिक पद्धतीने कन्यापूजन आणि शस्त्रपूजन केले. यावेळी त्यांनी राज्यातील नागरिकांना दसऱ्याच्या शुभेच्छा देत सर्वांच्या जीवनात सुख, समृद्धी, शांती आणि सुरक्षितता नांदावी, अशी प्रार्थना केली. तसेच सशस्त्र दलांच्या योगदानाचा गौरव करत नागरिकांनी प्रभू श्रीरामांच्या जीवनातील आदर्श आचरणात आणावेत, असे आवाहन केले.

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