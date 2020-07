Vikash Dubey Killed: पोलिसांच्या तावडीतून पळून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कुख्यात गुंड विकास दुबेचा खात्मा;

कानपूर : उत्तर प्रदेशमधील कानपूर (Kanpur) मधून मोठी बातमी आहे. यूपी एसटीएफ (UP STF) च्या पथकानं कुख्यात गुंड विकास दुबे (Vikas Dubey) चा खात्मा केला आहे. एसटीएफच्या ताफ्यातील ज्या वाहनातून विकास दुबेला कानपूरला नेण्यात येत होते त्याला अपघात झाला. बर्रा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत झालेल्या अपघातात विकास दुबे असलेले वाहन पलटी झाले. मोक्याचा फायदा घेत विकासने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिसांनी त्याला ठार केल्याचे समजते.

One of the vehicles of the convoy of Uttar Pradesh Special Task Force (STF) that was bringing back #VikasDubey from Madhya Pradesh to Kanpur overturns. Police at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/7OTruZ2R7h

— ANI UP (@ANINewsUP) July 10, 2020