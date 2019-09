Chandrayaan 2 : 'चांद्रयान 2'चा आणखी एक यशस्वी टप्पा; विक्रम लॅण्डर ऑर्बिटरपासून वेगळा

बंगळूर : भारताच्या महत्वाकांक्षी अशा 'चांद्रयान 2'साठी आजचा (ता. 2) दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आज दुपारी 1 वाजून 15 मिनिटांनी चांद्रयानातील विक्रम लॅण्डर आणि रोव्हर चांद्रयानापासून वेगळा झाला. चांद्रायानाच्या ऑर्बिटरपासून हा लॅण्डर वेगळा होण्यास सुरवात झाली आहे.

विक्रम लॅण्डर सध्या चंद्राच्या कक्षेपासून 119 किमी x 127 किमी इतक्या अंतरावर आहे. 'चांद्रयान 2' ऑर्बिटर सध्या त्याच कक्षेत फिरत असून लॅण्डर व ऑर्बिटरवर बारीक लक्ष ठेवण्याचे व नियंत्रित करण्याचे काम इस्रोच्या बंगळूर येथील केंद्रातून सुरू आहे. चांद्रयान 2 महिमेसाठी हा टप्पा अत्यंत महत्वाचा असून आता चंद्राकडे झेपावण्यासाठी काही दिवसच उरले आहेत. 7 सप्टेंबरला विक्रम लॅण्डर यशस्वीपणे चंद्रावर पोहोचणार आहे.

ISRO: The Vikram Lander successfully separated from #Chandrayaan2 Orbiter at 1:15 pm today (September 2, 2019). The Vikram Lander is currently located in an orbit of 119 km x 127 km. The Chandrayaan 2 Orbiter continues to orbit the moon in its existing orbit. pic.twitter.com/YVnerza1wC

— ANI (@ANI) September 2, 2019