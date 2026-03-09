UPSC Result : वीटभट्टी मजुराचा मुलगा होणार 'कलेक्टर'! गरिबीशी दोन हात करत विमलने मिळवली १०७ वी रँक; कसा केला अभ्यास ?

रायबरेलीतील एका वीटभट्टीवर काम करणाऱ्या मजुराच्या मुलाने गरिबीच्या बेड्या तोडून यशाचे शिखर गाठले आहे. विमल कुमार यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) परीक्षेत देशात १०७ वी रँक मिळवून आयएएस (IAS) होण्याचे स्वप्न पूर्ण केले आहे. या यशानंतर संपूर्ण जिल्ह्यात विमल यांची मिरवणूक काढण्यात आली..विमल यांचा हा प्रवास अत्यंत खडतर आणि प्रेरणादायी आहे. विमल यांचे वडील रामदेव हे वीटभट्टीवर मजुरी करायचे आणि दुसऱ्याची शेती कसून आपल्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च भागवायचे. आज मुलाने मिळवलेल्या यशामुळे वडिलांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू उभे राहिले आहेत..UPSC success story : यूट्युबवर ऑनलाईन व्हिडिओ पाहून कोल्हापूरच्या आरुषा पाटीलने युपीएसीमध्ये मिळवलं यश, तुम्हीही म्हणालं....७ किलोमीटरची मिरवणूक आणि गुलालाची उधळणनिकाल जाहीर झाल्यानंतर विमल आपल्या गावी पोहोचले तेव्हा ग्रामस्थांनी त्यांचे जंगी स्वागत केले. १२ कार, ५० हून अधिक बाईक्स आणि डीजेच्या गजरात तब्बल ७ किलोमीटरपर्यंत विमल यांची मिरवणूक काढण्यात आली. लोकांनी ठिकठिकाणी त्यांच्यावर फुलांचा वर्षाव केला..आयआयटी दिल्ली ते यूपीएससी: संघर्षाचा प्रवासशिक्षण: विमल यांनी आपले प्राथमिक शिक्षण गावातील सरकारी शाळेतून पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांची निवड जवाहर नवोदय विद्यालयात झाली. २०२० मध्ये त्यांनी IIT दिल्ली मधून बीटेक (B.Tech) पूर्ण केले.नवोदयमध्येच ठरलं होतं ध्येय: शाळेत असताना एकदा एका महिला जिल्हाधिकाऱ्यांनी (DM) भेट दिली होती. त्यांना पाहूनच विमल यांनी ठरवले होते की आपणही मोठे होऊन आयएएस अधिकारी व्हायचे.४ वेळा अपयश, ५ व्या प्रयत्नात यश: विमल यांनी सलग ४ वर्षे अपयशाचा सामना केला. गेल्या वर्षी त्यांचे सिलेक्शन केवळ १२ गुणांनी हुकले होते. मात्र, खचून न जाता त्यांनी ५ व्या प्रयत्नात थेट १०७ वी रँक पटकावली..IPS Bhikan Rojekar Success Story : सर्वसामान्य कुटूंबातील तरुणांचा यूपीसीत डंका; भोकरदन तालुक्यातील जळगाव सपकाळ येथील तरुणांची आयपीएस म्हणून निवड .घराची परिस्थिती: अर्धे कच्चे, अर्धे पक्के घरविमल यांच्या घरची आर्थिक स्थिती आजही बेताचीच आहे. त्यांच्या घरात आजही म्हशी बांधलेल्या आहेत आणि चार्याचे मशीन आहे. त्यांचे मोठे भाऊ रायबरेलीत मजुरी करतात, तर एक भाऊ परदेशात काम करून घराला हातभार लावतो. विमल यांनी कोचिंगवर जास्त खर्च होऊ नये म्हणून ऑनलाइन क्लासेस आणि सेल्फ स्टडीच्या जोरावर ही परीक्षा पास केली..यशाचा कानमंत्र: शिस्त आणि चिकाटी"नियमित अभ्यास, शिस्त आणि वेळेचे योग्य नियोजन हीच यशाची गुरुकिल्ली आहे. कितीही कठीण परिस्थिती असली तरी ध्येय स्पष्ट असेल आणि मेहनत करण्याची तयारी असेल, तर यश नक्की मिळते," असा संदेश विमल यांनी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.