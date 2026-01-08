Delhi Encroachment Crime : मशिदीजवळचे अतिक्रमण हटविले! दिल्लीत बुलडोझर कारवाई; दगडफेकीत पाच पोलिस जखमी

नवी दिल्ली - तुर्कमान गेट परिसरातील फैज इलाही मशीद तसेच दफनभूमीला लागून असलेले अतिक्रमण दिल्ली महापालिकेच्या पथकाने मंगळवारी (ता.६) रात्री ३२ बुलडोझरच्या साहाय्याने हटविले. कडेकोट बंदोबस्तात झालेल्या या कारवाईवेळी हिंसक जमावाने पोलिसांवर दगडफेक केली. यात पाच पोलिस जखमी झाले. .जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांना अश्रुधुराचा मारा करावा लागला. रात्री जमावाबरोबर असलेले समाजवादी पक्षाचे खासदार मोहिबुल्लाह नदमी यांची पोलिसांकडून चौकशी होण्याची शक्यता आहे. सरकारी जागेवरचे अतिक्रमण हटवण्यासाठी कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार महापालिकेच्या पथकाने ही कारवाई केली..दहशतवाद्याने घेतला होता आश्रयदिल्लीत दहा नोव्हेंबर रोजी लाल किल्ल्याजवळ दहशतवाद्यांनी बॉम्बस्फोट केला होता. यातील उमर नबी नावाच्या आत्मघाती दहशतवाद्याने स्फोट घडवून आणण्यापूर्वी फैज इलाही मशिदीत काही काळ आश्रय घेतला होता. मोटारीत झालेल्या बॉम्बस्फोटात १५ जणांचा मृत्यू झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.