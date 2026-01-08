देश

Delhi Encroachment Crime : मशिदीजवळचे अतिक्रमण हटविले! दिल्लीत बुलडोझर कारवाई; दगडफेकीत पाच पोलिस जखमी

Delhi Demolition Drive : तुर्कमान गेट परिसरातील फैज इलाही मशीद तसेच दफनभूमीला लागून असलेले अतिक्रमण दिल्ली महापालिकेच्या पथकाने मंगळवारी ३२ बुलडोझरच्या साहाय्याने हटविले.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली - तुर्कमान गेट परिसरातील फैज इलाही मशीद तसेच दफनभूमीला लागून असलेले अतिक्रमण दिल्ली महापालिकेच्या पथकाने मंगळवारी (ता.६) रात्री ३२ बुलडोझरच्या साहाय्याने हटविले. कडेकोट बंदोबस्तात झालेल्या या कारवाईवेळी हिंसक जमावाने पोलिसांवर दगडफेक केली. यात पाच पोलिस जखमी झाले.

