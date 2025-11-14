Viral News : वरमाला घालण्याआधी नवऱ्याने मागितली फॉर्च्युनर कार; लेकीच्या गरीब बापाने दिला नकार, वरपक्षाने मोडलं लग्न, व्हिडिओ पाहा

Viral Video : सध्या एक घटना सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. लग्नाचा मंगल सोहळा सुरू असताना अचानक ट्विस्ट आले. राजस्थानच्या झुंझुनू जिल्ह्यातील एका गावात घडलेल्या या घटनेने सगळेच हादरले. वर-वधूला हार घालून लग्नाची औपचारिकता पूर्ण होताच, वराने स्टेजवरूनच मोठी मागणी केली "मला फॉर्च्युनर कार हवी!" ही मागणी ऐकून वधूच्या वडिलांनी हात टेकले आणि लग्न थेट रद्द करून व्हराडी घेऊन निघून गेले. ही घटना देशात चर्चेचा विषय बनली आहे..ही घटना काही दिवसांपूर्वीची आहे. गावातील एका साधारण कुटुंबातील मुलीचे लग्न ठरले होते. होणाऱ्या नवऱ्याचे नाव नितिश होते. नितिश हा प्रायवेट इन्शुरन्स कंपनीत नोकरी करतो आणि त्याच्या कुटुंबाने लग्नाची जोरदार तयारी केली होती. लग्नसमारंभात हार घालण्याची वेळ आली, स्टेजवर वातावरण आनंदाचे होते. पण अचानक नितिशने अचानक जाहीर केले, "लग्न पार पडावे वाटत असेल तर मला फॉर्च्युनर कार हवी. ही माझी शर्त आहे!".Numerology News : 1 ते 9 मूलांकाच्या लोकांसाठी कसे असतील पुढचे 3 दिवस? सविस्तर अंकराशी ज्योतिषशास्त्र, पाहा तुमचा मूलांक काय.वधूचे वडील हे शेतकरी आहेत. त्यांनी गयावया करून सांगितले, मुला, माझ्याकडे इतके पैसे नाहीत. मी कर्ज काढून लग्नाची व्यवस्था केली, पण फॉर्च्युनरसारखी महागडी कार देऊ शकत नाही. नितिश आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी मात्र ऐकले नाही. चर्चा वाढली, वादंग निर्माण झाले आणि अखेर नितिशने लग्न रद्द करण्याची घोषणा केली. त्याने आपल्या नातेवाईकांसह व्हराडी घेऊन गाव सोडले. लग्नमंडपात उपस्थित लोक अवाक् झाले. वधू आणि तिचे कुटुंबीय रडू लागले, तर गावकरी या घटनेची कुजबुज करू लागले..DMart : डीमार्टमधली चोरी थांबवण्यासाठी कंपनीने केली भन्नाट आयडिया; तुम्ही चुकूनही या ट्रॅपमध्ये अडकू नका..खरेदीला जाण्यापूर्वी हे बघाच.पोलीस स्टेशन परिसरातील हे गाव आता या घटनेमुळे प्रसिद्धीच्या झोतात आले आहे. स्थानिकांनी सांगितले की, हुंड्याच्या नावाने अशा मागण्या वाढत आहेत, पण लग्नाच्या स्टेजवर थेट कार मागणे ही पहिलीच घटना नाहीये. वधूच्या कुटुंबीयांनी पोलीसात तक्रार दाखल केली आहे. नितिशच्या विरोधात दहेजप्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाई होण्याची शक्यता आहे.ही घटना समाजाला आरसा दाखवते. लग्न हे प्रेम आणि विश्वासाचे बंधन असावे, पण पैशाच्या मागण्या ते नाते विषारी बनवतात...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.