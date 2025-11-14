देश

Viral News : वरमाला घालण्याआधी नवऱ्याने मागितली फॉर्च्युनर कार; लेकीच्या गरीब बापाने दिला नकार, वरपक्षाने मोडलं लग्न, व्हिडिओ पाहा

Shocking dowry demand groom walks out of Jhunjhunu wedding without Fortuner car : लग्नाच्या स्टेजवर वराची फॉर्च्युनर कारची मागणी, वधूच्या वडिलांनी नकार दिल्याने मुलाने लग्न रद्द केले
Rajasthan wedding canceled as groom insists&nbsp;dowry on Fortuner car from brides family

Rajasthan wedding canceled as groom insists dowry on Fortuner car from brides family

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Viral Video : सध्या एक घटना सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. लग्नाचा मंगल सोहळा सुरू असताना अचानक ट्विस्ट आले. राजस्थानच्या झुंझुनू जिल्ह्यातील एका गावात घडलेल्या या घटनेने सगळेच हादरले. वर-वधूला हार घालून लग्नाची औपचारिकता पूर्ण होताच, वराने स्टेजवरूनच मोठी मागणी केली "मला फॉर्च्युनर कार हवी!" ही मागणी ऐकून वधूच्या वडिलांनी हात टेकले आणि लग्न थेट रद्द करून व्हराडी घेऊन निघून गेले. ही घटना देशात चर्चेचा विषय बनली आहे.

Loading content, please wait...
Rajasthan
Crime News
viral
marriage
wedding
Dowry
viral video
viral post

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com