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Purwa Falls Viral Video: या धबधब्या पुढे सारं काही फिके! पाहा २३० फूट उंचीवरून कोसळणाऱ्या पाण्याचे अद्भूत दृश्य

Viral Video of Stunning 230 Feet Waterfall: रीवा जिल्ह्यातील पुरवा धबधब्याचा २३० फूट उंचीवरून कोसळणारा जलप्रपात, धुक्याची चादर आणि हिरव्यागार दऱ्यांमुळे पर्यटकांसाठी स्वर्गीय अनुभव; व्हायरल व्हिडिओमुळे पुन्हा एकदा चर्चेत
Spectacular 230 Feet Waterfall Viral Video Showcases Mesmerizing Monsoon Scenery and Natural Beauty

Spectacular 230 Feet Waterfall Viral Video Showcases Mesmerizing Monsoon Scenery and Natural Beauty

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मान्सून सुरू होताच मध्य प्रदेशातील धबधबे नव्या रूपात खुलून दिसू लागतात. त्यापैकी रीवा जिल्ह्यातील पुरवा धबधबा हा पर्यटकांचे विशेष आकर्षण ठरत आहे. २३० फूट उंचीवरून कोसळणारे पाणी, सभोवतालची हिरवळ आणि धुक्याने भरलेला परिसर अनुभवण्यासाठी दरवर्षी हजारो पर्यटक येथे येतात.

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