Purwa Falls Viral Video: या धबधब्या पुढे सारं काही फिके! पाहा २३० फूट उंचीवरून कोसळणाऱ्या पाण्याचे अद्भूत दृश्य

मान्सून सुरू होताच मध्य प्रदेशातील धबधबे नव्या रूपात खुलून दिसू लागतात. त्यापैकी रीवा जिल्ह्यातील पुरवा धबधबा हा पर्यटकांचे विशेष आकर्षण ठरत आहे. २३० फूट उंचीवरून कोसळणारे पाणी, सभोवतालची हिरवळ आणि धुक्याने भरलेला परिसर अनुभवण्यासाठी दरवर्षी हजारो पर्यटक येथे येतात..२३० फूट उंचीवरून कोसळणारा निसर्गाचा देखावारीवा जिल्ह्यातील सेमरिया परिसरात असलेला पुरवा धबधबा सुमारे ७० मीटर (२३० फूट) उंचीवरून कोसळतो. पावसाळ्यात पाण्याचा प्रवाह वाढल्यानंतर या धबधब्याचे रूप अधिकच देखणे होते.पाण्याच्या तुषारांनी तयार होणारे धुके आणि आजूबाजूची हिरवाई यामुळे हा परिसर पर्यटकांना वेधून घेतो. पांढऱ्या वाघांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या रीवा जिल्ह्यातील हे एक महत्त्वाचे पर्यटनस्थळ मानले जाते..ट्रेकिंग आणि फोटोग्राफीसाठी उत्तम ठिकाणधबधब्याभोवतीचा डोंगराळ आणि निसर्गरम्य परिसर ट्रेकिंग, हायकिंग आणि निसर्गभ्रमंतीसाठी योग्य मानला जातो.पावसाळ्यात येथे येणारे पर्यटक निसर्गसौंदर्याचा आनंद घेण्याबरोबरच फोटोग्राफीचाही मनमुराद आनंद घेतात. त्यामुळे हा परिसर निसर्गप्रेमी आणि छायाचित्रकारांसाठी आवडते ठिकाण बनला आहे..रीवामधील इतरही आकर्षणेपुरवा धबधब्याशिवाय रीवा परिसरात बहुती धबधबा, केवटी धबधबा आणि पन्ना जिल्ह्यातील बृहस्पती कुंड ही प्रसिद्ध पर्यटनस्थळे आहेत. याशिवाय राणी तलाव, गोविंदगड किल्ला आणि ऐतिहासिक रीवा किल्लाही पर्यटकांना आकर्षित करतात..येथे कसे पोहोचाल?रीवा शहर रेल्वेमार्गाने देशातील अनेक शहरांशी जोडलेले आहे. रेल्वे स्थानकातून बस, टॅक्सी किंवा खासगी वाहनाने पुरवा धबधब्यापर्यंत सहज पोहोचता येते.हवाई मार्गाने येणाऱ्या पर्यटकांसाठी प्रयागराज हे जवळचे विमानतळ असून, तेथून रीवा सुमारे दोन तासांच्या अंतरावर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.