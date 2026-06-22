Tulsi Kanthi Mala: कृष्णभक्तीचा धागा आता जोडतोय जगाला! वृंदावनची तुलसी कंठी माळ आणि ठाकूरजींचे पोशाख बनले ग्लोबल ब्रँड, जाणून घ्या आध्यात्मिक महत्त्व

धर्मनगरी वृंदावन, जिथे भगवान श्रीकृष्ण आणि माता राधा यांच्या रासलीलांच्या आठवणी आजही प्रत्येक गल्लीबोळात गुंजतात, ते आता जागतिक स्तरावर एक नवी व्यापारी आणि सांस्कृतिक ओळख निर्माण करत आहे. येथील अत्यंत पवित्र मानली जाणारी 'तुलसी कंठी माळ' (Tulsi Kanthi Mala) आणि ठाकूरजींचे (बालकृष्ण) सुंदर पोशाख आता केवळ भारतातच नव्हे, तर थेट सातासमुद्रापार परदेशातही धुमाकूळ घालत आहेत. भाविकांच्या अथांग श्रद्धेशी जोडलेल्या या पवित्र वस्तूंची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत (International Markets) मागणी झपाट्याने वाढत आहे..विशेष म्हणजे, उत्तर प्रदेश सरकारच्या ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ (ODOP - One District One Product) या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमात समाविष्ट असलेल्या 'मथुरा-वृंदावन कंठी माळेला' नुकताच अधिकृत 'जीआय टॅग' (Geographical Indication Tag) बहाल करण्यात आला आहे. यामुळे उत्तर प्रदेश आता ८३ जीआय टॅग्जसह देशात सर्वाधिक मानांकन मिळवणारे आघाडीचे राज्य बनले आहे..काय आहे या पवित्र धाग्यांचे आणि माळेचे रहस्य?मथुरा आणि वृंदावनची तुलसी कंठी माळ तिच्या दिव्यता, अलौकिकत्व आणि शुद्धतेसाठी जगभर प्रसिद्ध आहे. वैष्णव संस्कृतीत ही माळ गळ्यात, थेट हृदयाच्या जवळ परिधान केली जाते. असे मानले जाते की ही माळ धारण केल्याने माणसाचे मन, वचन आणि कर्म यामध्ये पवित्रता राहते आणि मनाला असीम शांतता लाभते. श्रीकृष्ण भक्तांसाठी या माळेला अनन्यसाधारण आध्यात्मिक महत्त्व आहे..वृंदावनमध्ये खालील प्रकारच्या मुख्य कंठी माळा भाविकांसाठी उपलब्ध असतात:प्रसादी कंठी माला: वृंदावनच्या सुप्रसिद्ध मंदिरांमधून (उदा. बांके बिहारी मंदिर किंवा इस्कॉन) मंत्रोच्चाराने अभिमंत्रित केलेली प्रसादी माळ.भक्तमाल कंठी माला: शुद्ध तुळशीच्या लाकडापासून स्थानिक कारागिरांनी स्वतःच्या हाताने कोरून बनवलेली पारंपरिक माळ.डिझायनर कंठी माला: आकर्षक मोती, 'राधा' नाव कोरलेले सुंदर लॉकेट्स, किंवा मृदंग आकाराचे मणी वापरून बनवलेली आधुनिक धाटणीची माळ.जप माला: प्रभू नामाचा जप करण्यासाठी वापरली जाणारी १०८ मण्यांची पारंपरिक तुलसी माळ..Thane News: दुपदरीवरून एकपदरी... MMRDAचा वादग्रस्त पूल अखेर खुला, वाहतूक कोंडीतून दिलासा मिळणार.अमेरिका आणि कॅनडातून बंपर ऑर्डर्स; लहान व्यापाऱ्यांना आर्थिक बळवृंदावनचे स्थानिक व्यापारी सतीश यांनी सांगितले की, "ही आपल्या देशासाठी अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे की आता परदेशी नागरिकही भारतीय संस्कृती आणि आपली कृष्णभक्ती परंपरा मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारत आहेत. सध्या अमेरिका (USA) आणि कॅनडा (Canada) यांसारख्या देशांमधून तुलसी कंठी माळ आणि ठाकूरजींच्या श्रृंगार पोशाखांसाठी सातत्याने मोठ्या ऑनलाईन ऑर्डर्स मिळत आहेत."हे पोशाख भगवान श्रीकृष्णाच्या श्रृंगारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अत्यंत पारंपरिक आणि शुद्ध साहित्यापासून बनवले जातात. परदेशातून मिळणाऱ्या या ऑर्डर्समुळे स्थानिक बाजारपेठेला आणि मथुरेतील छोट्या हस्तशिल्प कारागिरांना खूप मोठा आर्थिक नफा (Profit) मिळत असून, येथील बाजारपेठा गजबजल्या आहेत..धार्मिक भावना आणि भारतीय संस्कृतीचा जागतिक प्रसारकंठी माळ आणि ठाकूरजींचे पोशाख या केवळ विक्रीच्या वस्तू नसून, त्या भारताच्या समृद्ध वारशाचे प्रतीक आहेत. भारतीय टपाल सेवेने (Indian Post) घेतलेल्या विशेष पुढाकारामुळे आणि Amazon सारख्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्समुळे या वस्तू जागतिक स्तरावर पाठवणे सोपे झाले आहे. यामुळे जिथे एकीकडे भारतीय संस्कृतीचा जगभर प्रसार होत आहे, तिथेच दुसरीकडे मथुरा-वृंदावनच्या छोट्या कारागिरांना आणि महिला बचत गटांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेची दारे खुली झाली आहेत.जीआय टॅग मिळाल्यामुळे या उत्पादनांची नक्कल होण्यापासून संरक्षण लाभले असून, वृंदावनच्या या पवित्र मिठास आणि कलेची यशोगाथा आता वैश्विक झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.