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Tulsi Kanthi Mala: कृष्णभक्तीचा धागा आता जोडतोय जगाला! वृंदावनची तुलसी कंठी माळ आणि ठाकूरजींचे पोशाख बनले ग्लोबल ब्रँड, जाणून घ्या आध्यात्मिक महत्त्व

GI Tag Boosts Global Demand for Tulsi Kanthi Mala: वृंदावनची पवित्र तुलसी कंठी माळ आणि ठाकूरजींचे पोशाख आता अमेरिका, कॅनडासह अनेक देशांमध्ये पोहोचले आहेत.
Tulsi Kanthi Mala benefits

Tulsi Kanthi Mala benefits

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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धर्मनगरी वृंदावन, जिथे भगवान श्रीकृष्ण आणि माता राधा यांच्या रासलीलांच्या आठवणी आजही प्रत्येक गल्लीबोळात गुंजतात, ते आता जागतिक स्तरावर एक नवी व्यापारी आणि सांस्कृतिक ओळख निर्माण करत आहे. येथील अत्यंत पवित्र मानली जाणारी 'तुलसी कंठी माळ' (Tulsi Kanthi Mala) आणि ठाकूरजींचे (बालकृष्ण) सुंदर पोशाख आता केवळ भारतातच नव्हे, तर थेट सातासमुद्रापार परदेशातही धुमाकूळ घालत आहेत. भाविकांच्या अथांग श्रद्धेशी जोडलेल्या या पवित्र वस्तूंची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत (International Markets) मागणी झपाट्याने वाढत आहे.

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