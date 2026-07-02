VTU Result 2026: इतिहास घडला! परीक्षा संपताच अवघ्या ५ मिनिटांत 'व्हीटीयू'चा अभियांत्रिकीचा निकाल जाहीर; ६० हजार विद्यार्थ्यांना दिलासा

बेळगाव: ‘व्हीटीयू’ने अभियांत्रिकीच्या सहाव्या सेमिस्टरच्या परीक्षेचा निकाल परीक्षा संपल्यानंतर अवघ्या पाच मिनिटांत जाहीर करून नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. या निकालामुळे ६० हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कुलगुरू आणि परीक्षा नियंत्रक (मूल्यांकन) यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत निकाल जाहीर केला. .Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...यासह व्हीटीयूने निकाल जाहीर करण्याच्या बाबतीत यापूर्वीचे सर्व विक्रम मोडीत काढले आहेत. बीई आणि बीटेकच्या (काँप्युटर सायन्स) सहाव्या सेमिस्टरच्या परीक्षेला ६०, ८५६ विद्यार्थी बसले होते. परीक्षा सायंकाळी ५.३० वाजता संपल्यानंतर केवळ ५.३५ वाजता निकाल जाहीर करण्यात आला. तसेच, मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्वीच्या वेळापत्रकाच्या तुलनेत २१ दिवस आधी पूर्ण करण्यात आली. .यंदाचा निकाल ७६.८४ टक्के लागला आहे. कुलगुरू विद्याशंकर यांनी विद्यार्थ्यांना निकालासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागू नये, हा विद्यापीठाचा उद्देश होता. योग्य नियोजन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सर्व विभागांच्या समन्वयामुळे परीक्षा संपताच निकाल जाहीर करणे शक्य झाले असे त्यांनी सांगितले. यापूर्वीही अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांचे निकाल परीक्षा संपल्यानंतर अवघ्या १० मिनिटांत जाहीर केले होते. .तसेच परीक्षा विभाग, विद्यापीठ कर्मचारी आणि संलग्न महाविद्यालयांचे त्यांनी विशेष कौतुक केले. २०२६ मध्ये अंतिम वर्षाच्या ५६ हजार विद्यार्थ्यांचे निकाल १० मिनिटांत जाहीर झाले होते. २०२५ मध्ये ५०, ३२१ विद्यार्थ्यांचे निकाल एका तासात प्रसिद्ध झाले. तर २०२४-२५ मध्ये सहाव्या सेमिस्टरच्या ५८, २३२ विद्यार्थ्यांचे निकाल १० दिवसांत जाहीर झाला..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...कुलगुरू विद्याशंकरडिजिटल मूल्यांकन प्रणाली, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सर्व विभागांच्या समन्वित प्रयत्नांमुळे हा ऐतिहासिक टप्पा गाठणे शक्य झाले. - प्रा. यू. जे. उज्ज्वल, परीक्षा नियंत्रक (मूल्यांकन).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.