Ayodhya: राम मंदिरात पुजारी व्हायचंय? रामललाची सेवा करण्याची मोठी संधी; जाणून घ्या वयोमर्यादा, शिक्षण आणि निवडीचे कडक नियम!

अयोध्येच्या भव्य राम मंदिरात प्रभू श्रीरामाची सेवा करण्याची इच्छा अनेक भक्तांच्या मनात असते. आता ही इच्छा पूर्ण करण्याची संधी रामभक्तांना मिळणार आहे. राम मंदिर ट्रस्टने संकुलार्तर्गत येणाऱ्या विविध १८ उप-मंदिरांमध्ये पुजाऱ्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू केली असून, यासाठी काही कडक नियम आणि अटी लागू करण्यात आल्या आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, राम मंदिर ट्रस्टने मुख्य मंदिरासोबतच परकोटा आणि सप्तर्षी मंदिरांमध्ये पुजाऱ्यांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता नवीन १५ पुजाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार असून, प्रत्येक उप-मंदिरात दोन पुजारी पूजेची जबाबदारी सांभाळतील..पुजारी होण्यासाठी पात्रता आणि नियमराम मंदिर ट्रस्टने पुजाऱ्यांसाठी एक विशेष मार्गदर्शक तत्वे (Guidelines) तयार केली आहेत:गुरुकुल शिक्षण: उमेदवाराने किमान ५ वर्षे गुरुकुलमध्ये शिक्षण घेतलेले असणे अनिवार्य आहे.वयोमर्यादा: अर्जदाराचे वय २० ते ३० वर्षांच्या दरम्यान असावे.भाषेचे ज्ञान: संस्कृत भाषेचे उत्तम ज्ञान आणि वेदांचे अध्ययन आवश्यक आहे.संप्रदायाची माहिती: रामानंद संप्रदायाशी संबंधित मंत्र, आरती आणि पूजन विधींची सखोल माहिती असणे गरजेचे आहे.प्रशिक्षण: निवड झालेल्या पुजाऱ्यांना वेदांच्या विद्वानांकडून ६ महिने विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. त्यानंतरच त्यांना अधिकृत प्रशस्तीपत्र देऊन नियुक्ती केली जाते..निवड प्रक्रिया कशी असते?ट्रस्टने गेल्या वर्षी पुजाऱ्यांसाठी जागा काढल्या होत्या, ज्यासाठी सुमारे ४०० अर्ज आले होते. त्यापैकी १०० जणांची निवड करण्यात आली होती. सध्या काही पुजारी रामनिवास मंदिरात प्रशिक्षण घेत आहेत. या प्रशिक्षित तुकडीतूनच आता १५ नवीन पुजाऱ्यांची वर्णी राम मंदिराच्या उप-मंदिरांमध्ये लावली जाणार आहे..आचार्य काय म्हणतात?राम मंदिर ट्रस्टचे पुरोहित आचार्य दुर्गेश पांडे यांनी सांगितले की, राम मंदिरात पुजारी होण्यासाठी केवळ पुस्तकी ज्ञान पुरेसे नाही. उमेदवाराची ईश्वराप्रति असलेली श्रद्धा आणि ओढ सर्वात महत्त्वाची आहे. ज्या मुलांनी गुरुकुलमध्ये शिस्तबद्ध शिक्षण पूर्ण केले आहे, त्यांनाच प्राधान्य दिले जात आहे. पुजारी बनण्यासाठी १ ते १.५ वर्षांचा विशेष कोर्सही करावा लागतो..पुजाऱ्यांची सध्याची व्यवस्थासध्या राम जन्मभूमी संकुलात प्रभू राम आणि राजा राम यांच्या सेवेसाठी प्रत्येकी पाच पुजारी नियुक्त आहेत. इतर उप-मंदिरांमध्ये १० पुजारी जबाबदारी सांभाळत आहेत. नवीन १५ पुजाऱ्यांच्या नियुक्तीनंतर संकुलातील सर्व १८ मंदिरांमध्ये विधीवत पूजा-अर्चा सुनिश्चित केली जाईल.अयोध्येत केवळ मंदिराचे बांधकामच नाही, तर तिथली आध्यात्मिक व्यवस्था देखील अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने उभारली जात आहे.