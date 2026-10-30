Uttarakhand: 'वारसा मोहीम' ठरली वरदान; मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकाराने ४,९४३ वारस नोंद प्रकरणांचा जलद निपटारा!

उत्तराखंडमध्ये मालमत्ता हस्तांतरण आणि वारस नोंदींची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेदरम्यान ४,९४३ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या निर्देशानुसार महसूल सेवा अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यावर भर दिला जात आहे. १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आयोजित ‘म्युटेशन डे’दरम्यान समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, कलम ३४ आणि ३३ए अंतर्गत नोंदवलेल्या एकूण १०,४०४ प्रकरणांपैकी ४,९४३ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली..कलम ३४ अंतर्गत ३,८३५ प्रकरणे निकालीउपलब्ध आकडेवारीनुसार, कलम ३४ अंतर्गत एकूण ९,२४४ प्रकरणे नोंदवण्यात आली होती. त्यापैकी ३,८३५ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला.कलम ३३ए अंतर्गत नोंदवलेल्या १,१६० प्रकरणांपैकी १,१०८ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. या कलमांतर्गत सुमारे ९५ टक्के प्रकरणांचा निपटारा झाला आहे.दोन्ही कलमांतील प्रकरणांचा एकत्रित विचार करता, एकूण १०,४०४ प्रकरणांपैकी ४,९४३ प्रकरणांवर आदेश जारी करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. उर्वरित प्रकरणे निकाली काढण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे..महसूल सेवा सुलभ करण्यावर भरमालमत्तेच्या वारस नोंदी आणि हस्तांतरणासाठी नागरिकांना शासकीय कार्यालयांमध्ये वारंवार जावे लागू नये, तसेच प्रकरणांचा विनाकारण विलंब होऊ नये, हा या मोहिमेमागील उद्देश आहे. बिनविवाद प्रकरणांचा नियमानुसार लवकर निपटारा करण्यावर प्रशासनाने लक्ष केंद्रित केले आहे.मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी नागरिकांना शासकीय सेवा सोप्या, पारदर्शक आणि ठरावीक कालमर्यादेत उपलब्ध करून देण्याला प्राधान्य दिले आहे. महसूल विभागातील प्रलंबित प्रकरणांचा नियमित आढावा घेऊन त्यांचा जलद निपटारा करण्याचे निर्देशही अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद आहे..उर्वरित प्रकरणांवरही लक्षविशेष मोहिमेदरम्यान निकाली निघालेल्या प्रकरणांबरोबरच प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करणेही महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी महसूल अधिकाऱ्यांनी उर्वरित अर्जांचा नियमानुसार आढावा घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.या उपक्रमातून मालमत्ता हस्तांतरण आणि वारस नोंदींची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. नागरिकांना वेळेत सेवा मिळावी आणि महसूल प्रशासनातील कामकाज अधिक पारदर्शक व्हावे, हा मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.