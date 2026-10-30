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Uttarakhand: 'वारसा मोहीम' ठरली वरदान; मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकाराने ४,९४३ वारस नोंद प्रकरणांचा जलद निपटारा!

Chief Minister Initiative Boosts Warasa Campaign Success: जमिनीच्या वारस नोंदींसाठी विशेष मोहीम; राज्यात ४,९४३ प्रकरणे निकाली
Maharashtra Heirship Record Drive Resolves 4943 Pending Cases Under Chief Minister Led Warasa Campaign Across the State

Maharashtra Heirship Record Drive Resolves 4943 Pending Cases Under Chief Minister Led Warasa Campaign Across the State

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तराखंडमध्ये मालमत्ता हस्तांतरण आणि वारस नोंदींची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेदरम्यान ४,९४३ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या निर्देशानुसार महसूल सेवा अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यावर भर दिला जात आहे. १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आयोजित ‘म्युटेशन डे’दरम्यान समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, कलम ३४ आणि ३३ए अंतर्गत नोंदवलेल्या एकूण १०,४०४ प्रकरणांपैकी ४,९४३ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.

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