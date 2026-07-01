School Chalo Abhiyan: शाळेच्या पहिल्या दिवशी मुलांचे औक्षणाने स्वागत, ताटात खीर-हलवा; ‘स्कूल चलो अभियान 2.0’ची खास सुरुवात

उत्तर प्रदेशातील प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि राज्यातील प्रत्येक मुलाला शाळेची गोडी लावण्याच्या उद्देशाने नवीन शैक्षणिक सत्र २०२६-२७ अंतर्गत 'स्कूल चलो अभियान'चा दुसरा टप्पा १ जुलै ते १५ जुलै दरम्यान संपूर्ण राज्यात व्यापक स्तरावर राबवला जात आहे. .राज्याचे प्राथमिक शिक्षण राज्यमंत्री संदीप सिंह यांनी या मोहिमेची घोषणा करताना सांगितले की, ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील एकही मूल शाळेबाहेर राहणार नाही आणि ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील लहान मुलांना बालवाटिका व अंगणवाडी केंद्रांशी जोडणे ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे..या मोहिमेच्या पहिल्याच दिवशी राज्यातील सरकारी शाळा एखाद्या उत्सवासारख्या सजवल्या गेल्या असून, नवीन व जुन्या विद्यार्थ्यांचे कुंकवाचा टिळा लावून स्वागत केले जात आहे. तसेच पहिल्या दिवशी माध्यान्ह भोजनात (Mid-Day Meal) विद्यार्थ्यांना हलवा आणि खीर यांसारखे विशेष पक्वान्न वाढले जात आहे..'ड्रॉप-आऊट' रोखण्यासाठी डिजिटल ट्रॅकिंग आणि समन्वयया दुसऱ्या टप्प्यात केवळ नवीन प्रवेशांवरच भर दिला जात नसून, मुले शाळा सोडून जाणार नाहीत (Drop-out) याचीही चोख व्यवस्था करण्यात आली आहे:पुढील वर्गात सुलभ प्रवेश (Transition): गट शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या (BEO) अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या समन्वय बैठकीत इयत्ता ५ वी, ८ वी आणि १० वी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची संपूर्ण यादी त्यांच्या पुढील शिक्षण घेणाऱ्या शाळांकडे सुपूर्द केली जाईल. यामुळे प्राथमिक ते माध्यमिक शिक्षणादरम्यान एकाही विद्यार्थ्याचे शिक्षण सुटणार नाही.घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण: शिक्षक स्वतः घरोघरी जाऊन (Door-to-Door Survey) ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांची पटनोंदणी निश्चित करतील. तर आशा आणि अंगणवाडी सेविकांच्या मदतीने ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील मुलांचा बालवाटिकेत प्रवेश केला जाईल..उत्कृष्ट शिक्षकांचा बहुमान आणि व्यापक प्रचारमुख्याध्यापकांचा सन्मान: अभियानाचा पहिला टप्पा यशस्वी करणाऱ्या आणि उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या प्रत्येक जिल्ह्यातील सर्वश्रेष्ठ ५ मुख्याध्यापकांचा व्यासपीठावर जाहीर सत्कार केला जाणार आहे, जेणेकरून इतर शाळांनाही यातून प्रेरणा मिळेल.महामार्गांवर फलक आणि भिंतींवर संदेश: हे अभियान प्रत्येक घराघरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी रेल्वे स्थानके, बस स्थानके, जिल्हाधिकारी कार्यालये (कलेक्ट्रेट), विकास भवन, बाजारपेठा आणि प्रमुख महामार्गांवर आकर्षक होर्डिंग्ज लावले जात आहेत. तसेच ग्रामीण भागात पंचायत भवन, अंगणवाडी केंद्र आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या (CHC) भिंतींवर प्रेरक संदेश (वॉल रायटिंग) लिहिले जात आहेत..माध्यमांचा वापर: स्थानिक केबल टीव्ही, प्रादेशिक चॅनेल्स आणि प्रचार वाहनांच्या माध्यमातून या शैक्षणिक महायज्ञाची माहिती पालकांपर्यंत पोहोचवली जात आहे.शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, हे केवळ शासकीय नामांकन वाढवण्याचे अभियान नसून उत्तर प्रदेशातील प्रत्येक बालकाचे भविष्य उज्ज्वल करणारे जनआंदोलन आहे. यासाठी लोकप्रतिनिधी, शिक्षक, पालक आणि समाजातील प्रत्येक घटकाने यात सक्रिय सहभाग नोंदवणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.