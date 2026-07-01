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School Chalo Abhiyan: शाळेच्या पहिल्या दिवशी मुलांचे औक्षणाने स्वागत, ताटात खीर-हलवा; ‘स्कूल चलो अभियान 2.0’ची खास सुरुवात

Uttar pradesh education: उत्तर प्रदेशातील प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि राज्यातील प्रत्येक मुलाला शाळेची गोडी लावण्याच्या उद्देशाने.....
school chalo abhiyan 2.0 uttar pradesh

school chalo abhiyan 2.0 uttar pradesh

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि राज्यातील प्रत्येक मुलाला शाळेची गोडी लावण्याच्या उद्देशाने नवीन शैक्षणिक सत्र २०२६-२७ अंतर्गत 'स्कूल चलो अभियान'चा दुसरा टप्पा १ जुलै ते १५ जुलै दरम्यान संपूर्ण राज्यात व्यापक स्तरावर राबवला जात आहे.

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