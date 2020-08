‘एमएचटी सीईटी’ पुढे ढकलता येणार नाही 

नवी दिल्ली - महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा (एमएचटी सीईटी) पुढे ढकलण्याची मागणी करणारी याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. ‘नीट’ आणि ‘जेईई’ या परीक्षा घेण्याचा निकाल नुकताच दिला असताना केवळ एकाच राज्यात परीक्षा पुढे ढकण्यास आम्ही परवानगी देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर एमएचटी सीईटी पुढे ढकलावी, अशी राज्यातील विद्यार्थी आणि पालकांकडून सातत्याने मागणी होत होती. विशेष म्हणजे, ही परीक्षा पुढे ढकलत असल्याचे महाराष्ट्र ‘सीईटी’ विभागाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आले होते. उच्च तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनीही उच्च शिक्षणासाठीच्या सर्व प्रवेश परीक्षा पुढे ढकलत असल्याचे जाहीर केले होते. आज या प्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकेवर न्या. अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ‘धोरणामध्ये बदल करण्याचे काहीही कारण नाही. नीट आणि जेईई परीक्षा पुढे ढकल्यास लाखो विद्यार्थ्यांचे करिअर अडचणीत आले असते,’ असे न्या. मिश्रा म्हणाले. जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

