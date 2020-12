कोरोना लशीचा 5 कोटीचा स्टॉक; आता केंद्र सरकारला ठरवायचंय- अदर पुनावाला

नवी दिल्ली- सीरम इंन्स्टिट्यूटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पुनावाला यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे कोरोना लशीसंबंधी महत्वाची माहिती दिली आहे. 'भारत कोवॅक्स'चा भाग आहे आम्ही जे काही उत्पादन घेऊन त्यातील 50 टक्के भारतीयांसाठी राखीव असेल, असं ते म्हणाले आहेत. भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशाला पहिल्या टप्प्यात आम्ही 5 कोटी लशीचे डोस देऊ शकू, असंही ते म्हणाले आहेत.

India is a part of 'COVAX'. We will keep giving 50% of everything we make to India & to COVAX at the same time.

India has such a large population that we will probably end up giving the majority of those 50 million doses to India first: Adar Poonawalla, Serum Institute of India pic.twitter.com/g3HQhAFFIh — ANI (@ANI) December 28, 2020

आमच्याकडे सध्या 5 कोटी डोस स्टॉकमध्ये आहेत. काही दिवसामध्ये आम्हाला नियामक मंडळाची मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारला ठरवायचं आहे की किती लवकर आणि किती लशीचे डोस ते घेऊ शकतात. जूलै 2021 पर्यंत आम्ही जवळपास 30 कोटी कोरोना लशीचे डोस तयार करु, असं अदर पुनावाला म्हणाले आहेत.

We have 40-50 million doses of Covishield stockpiled. Once we get regulatory approvals in a few days, it'll be down to the Govt to decide how much they can take and how fast. We will be producing around 300 million doses by July 2021: Adar Poonawalla, Serum Institute of India pic.twitter.com/SzLTZN1wBg — ANI (@ANI) December 28, 2020

2021 च्या पहिल्या सहा महिन्यात कोरोना लशीची कमतरचा जगभरात भासणार आहे, पण त्याला काही पर्याय नाही. 2021 च्या ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यापासून लस मोठ्या प्रमाणात तयार होऊ लागतील. त्यामुळे पुरवढाही सर्वांना होऊ लागेल, असं ते म्हणाले.

The first six months of 2021 will see a shortage globally. Nobody can help that. But we will see easing off by August-September 2021 as other vaccine manufactures also being able to supply: Adar Poonawalla, Serum Institute of India https://t.co/itZfWEj2FN — ANI (@ANI) December 28, 2020

दरम्यान, भारतात कोरोना लस निर्मितीमध्ये सीरम इंन्स्टिट्यूट आघाडीवर आहे. सीरम इंन्स्टिट्यूटने ऑक्सफर्ड-अॅस्ट्राझेनकासोबत करार केला असून त्यांच्यामार्फत कोविशिल्ड लस तयार केली जात आहे. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुण्यातील सीरम इंन्स्टिट्यूटला भेट दिली होती. काही दिवसांमध्ये भारतीय जनतेला कोविशिल्ड लस मिळण्याची शक्यता आहे.